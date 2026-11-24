Аутор:АТВ редакција
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С друге стране, Емина је раније тврдила да не зна због чега су се њихови односи захладили.
Годинама се нагађало да између Емине Јаховић и Саше Ковачевића постоје неријешене несугласице, а њихов однос поново је доспио у фокус јавности након пјевачицине изјаве на концерту у београдском Сава центру.
Емина је пред окупљеним новинарима говорила о колеги с којим је 2010. године снимила дует „Још ти се надам“, а посебно се осврнула на лијепе вијести из његовог приватног живота. Ковачевићу је јавно честитала рођење дјетета, иако је признала да се тим поводом нису чули.
– Нисам, али овом приликом бих да му честитам. Заиста ми је јако драго – казала је Емина.
Њихова сарадња својевремено је изњедрила велики хит, али су након тога почела нагађања о нарушеним односима.
Према писању појединих медија, несугласице су наводно настале 2011. године, када се причало да је Емина за гостовање на првом солистичком концерту Саше Ковачевића тражила хонорар од 8.000 евра.
Ковачевић је раније отворено говорио о томе да га је колегиница више пута повриједила, истичући да се у неколико наврата није понијела пријатељски и колегијално.
– Два-три пута су се десиле неке ствари које нису биле колегијалне, другарске. То је било у прошлости. Више се пријатељски није поставила, сматрао сам је пријатељем – рекао је пјевач у емисији „Амиџи шоу“.
Открио је и да се годинама нису чули, те да је сматрао како би Емина требало прва да покаже жељу да разговарају и ријеше несугласице.
С друге стране, Емина је раније тврдила да не зна због чега су се њихови односи захладили. Присјетила се и да га је позвала да буде њен гост на концерту, али да јој је тада рекао како има друге пословне обавезе.
Њена најновија честитка показала је да, без обзира на раније несугласице и јавне изјаве, колеги жели срећу у приватном животу.
(Аваз)
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