Аутор:АТВ редакција
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Георгина Родригез, партнерка Кристијана Роналда, привукла је пажњу пратилаца фотографијом на којој истовремено ужива у пици и његује кожу лица. Популарна инфлуенсерка нашалила се на рачун своје ужурбане свакодневице, изазвавши бројне позитивне реакције.
На фотографији изгледа опуштено док у рукама држи два парчета пице, по једно у свакој, а на лицу носи хидратантне фластере за подручје око очију, као дио своје рутине његе коже.
Георгина се нашалила на рачун свог живота мајке петоро дјеце и успјешне пословне жене.
"Мултитаскинг као мама и предузетница: једем пицу док обављам своју рутину његе коже", написала је супруга фудбалске звијезде, сажимајући једном фотографијом свој ужурбани распоред и свакодневицу која од ње захтјева да истовремено обавља неколико ствари, пише Хола.
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За само неколико сати фотографија је прикупила хиљаде коментара у којима су јој пратиоци хвалили спонтаност и способност да се нашали на сопствени рачун. Многи су се препознали у призору који осликава свакодневицу бројних жена које покушавају да искористе сваки минут дана.
Georgina postala viralna https://t.co/FTdM4p62Y1— Likeaboss (@Instastory88) November 24, 2026
Георгина Родригез још једном је доказала да јој нису потребне велике продукције да би доспјела у центар пажње – довољно је да у свакој руци држи по парче пице, а на лицу фластере за подочњаке, и интернет је њен, преноси Супержена.
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