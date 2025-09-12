Logo
Georgina Rodriguez се хвали вјереничким прстеном

Извор:

Кликс

12.09.2025

16:55

Фото: Tanjug

Вјереница Кристиана Роналда Георгина Родригуез присуствовала је гала вечери коју је током New York Fashion Weeka организовала фондација Керинг те се похвалила вјереничким прстеном.

Присутним фоторепортерима позирала је у добром расположењу и истакла прстен. Процијењено је да кошта између два и пет милиона долара. Такођер је носила раскошну огрлицу.

Одјенула је припијену црну хаљину, а изглед је употпунила благо увијеном фризуром и шминком за коју је заслужан визажист Патрик Та.

strsljen pixabay ilustracija

Србија

Испод кревета извукао легло стршљенова!

Циљ ове свечане вечере био је прикупити средства за жене које су жртве родно заснованог насиља. Овај хуманитарни догађај водили су Салма Хаyек и њен супруг Francois-Henri Pinault.

Осим Георгине, догађају су присуствовале и бројне друге познате личности, међу којима су Деми Море, Линда Евангелиста, Лаурен Санхез, Кирстен Дунст, Дакота Јохнсон, Адриен Бродy...

Георгина и Кристиано почели су се забављати 2016. године, а прошлог мјесеца су на друштвеним мрежама објавили да ће ускоро стати на луди камен.

Кристијано Роналдо

Georgina Rodriguez

