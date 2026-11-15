Глумица из "Село гори, а баба се чешља" се предозирала: Убрзо јој се и брат утопио

Аутор:АТВ редакција
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Ивана Млађовић, коју је домаћа публика упознала у култној серији "Село гори, а баба се чешља", пронађена је мртва прије шест година у стану свог пријатеља у крагујевачком насељу Илићево.
У серији "Село гори, а баба се чешља" је играла епизодну улогу, а умрла је због прекомјерне употребе дроге. Њена мајка Љиљана, тек је након четири године смогла снаге да јавно проговори о губитку ћерке.
Док је говорила о ћерки застајала јој је кнедла у грлу, а мало након Иванине смрти, задесила ју је још једна трагедија - син Јован се удавио у Дунаву.
- Страшно ми је тешко, моја бол је огромна и нико је неће излијечити док сам жива. Мени је и син Јован одмах за Иваном отишао.Удавио се у Дунаву, био је много везан за сестру и није могао никако да је преболи. Вољели су се и увијек свуда ишли заједно, били посвећени једно другом. Обоје су сахрањени у Рашки, за непуних годину дана обоје су отишли - кроз сузе је својевремено испричала Љиљана за Републику и додала:
- Право да кажем, како и могу да будем након тога што ме снашло, моја судбина је тешка. Кад бих књигу писала, имали би људи шта да читају, ето шта ме је све задесило. Сад идем на гробље да будем са дјецом, споменици су им један до другог. Док сам жива, има да патим и плачем за њима, много ми недостају сваког дана. Моја Ивана је била дивна, добра и пажљива, сви су причали да ће имати лепу будућност, волела је и да глуми. Била је добра ћерка, знала је баш сваки празник да ми честита, рођендан и све. Сад кад дођу ти неки датуми, много ми је тешко, преплачем их...
Поред двоје страдале дјеце Љиљана има и сина Ивана, који није дошао брату и сестри на сахрану, јер мајци није могао да опрости што се након смрти оца преудала.
- Имам још једног сина Ивана. Да вам кажем, он сестри и брату није дошао ни на сахрану! Он је средње дијете и одвојио се од нас, сад ме зове само кад му нешто треба. Није хтио да се опрости од брата и сестре јер сам се преудала у Рашки, то га је погодило. Њихов покојни отац је много пио, малтретирао дјецу и мене, тешко ми је било с њим. Ивана и Јован су мог другог мужа вољели више него што су вољели покојног оца, док Иван није могао да га прихвати. Остао ми је само један син, али, ето, и њега не виђам.
Отац младића у чијој је кући Ивана преминула изјавио је да не зна одакле се она и њен вјереник познају са његовим сином, али је претпоставио да су почели да се друже у болници.
- Мој син је био хероински зависник и био је на лијечењу. Успио је да се скине са дроге, али је остао на метадонској терапији. Претпостављам да се са њима упознао тамо и да то пријатељство датира из болнице. Чуо сам да се Ивана лечила, па су вјероватно и на њу тамо наишли – рекао је он својевремено за медије, преноси Блиц.
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