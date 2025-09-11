Халид Бешлић објавио нову пјесму: Посвећена посебној особи

Извор:
Аваз
11.09.2025
16:11
Легендарни пјевач Халид Бешлић данас је тачно у 16 сати објавио своју нову пјесму посвећену посебној особи - супрузи Сејди.
Бешлић је тиме испунио оно што је претходно најављено на његовом званичном Фејсбук профилу, али и што је данима будило емоције код фанова широм региона.
Ова емотивна балада носи снажну поруку вјечне љубави, а стихови: "Још си млада, још си лијепа као некад, Сејдо" већ сада су изазвали лавину реакција и коментара на друштвеним мрежама.
Текст пјесме потписује реномирани хитмејкер Фахрудин Пецикоза, док продукцију потписује Александар Милић Мили, који је и раније говорио колико му значи сарадња с Халидом.
Како је истакао, пјесма је настала из стварне и дубоке емоције, инспирисана чврстом везом Халида и његове супруге Сејде, коју пјевач не крије ни у јавним наступима.
Халид је годинама у интервјуима истицао колико му је Сејда била ослонац кроз каријеру и живот.
Фанови су с нестрпљењем чекали тренутак објаве – и по првим реакцијама јасно је да Халид још једном има велики хит, али и пјесму која ће, како многи коментаришу, ући у антологију љубавних балада бх. музичке сцене.
Подсјетимо, Мили је за “Аваз” рекао да овим чиним жели да измами осмијех Халиду у тренутку када пролази кроз тежак животни период.
