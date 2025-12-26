Хармоникаш Ханке Палдум стадао на истом мјесту гдје и његов отац

Извор:
Курир
26.12.2025
11:36
Прије два дана, код Вишеграда, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је трагично настрадао истакнути хармоникаш и музичар Самир Хоџић кога су сматрали првом хармоником Вишеграда.
Самир је био умјетник изузетног дара, препознатљив по врхунској техници и дубокој емоцији коју је уносио у сваку интерпретацију. Његова хармоника годинама је била глас севдаха – носила је и радост и тугу овог поднебља, а сваки његов наступ остављао је снажан утисак на публику. Међу колегама је важио за повученог и скромног човјека, али и великог професионалца.
Посебно мјесто у његовој каријери заузимала је дугогодишња сарадња са Ханком Палдум, краљицом севдаха. Заједно су наступали на бројним концертима и турнејама, а Самирова хармоника давала је песмама посебну емотивну тежину по којој су били препознатљиви.
Ову трагедију прати и потресна животна симболика. Наиме, Самир Хоџић је изгубио живот на истом мјесту гдје је раније страдао и његов отац.
Од најранијих дана, отац му је био највећи ослонац и покретачка снага у музичком развоју.
Управо он га је подстицао, али и инсистирао на сатима вјежбања, дисциплини и учењу, вјерујући у његов таленат и будућност коју ће градити уз хармонику.
Одласком Самира Хоџића, музичка сцена изгубила је истинског умјетника, а Вишеград једног од својих најпрепознатљивијих музичара.
Иначе, Самир ће бити сахрањен сутра у Сарајеву.
