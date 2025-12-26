Logo
Large banner

Хармоникаш Ханке Палдум стадао на истом мјесту гдје и његов отац

Извор:

Курир

26.12.2025

11:36

Коментари:

0
Посљедњи наступ Ханке Палдум и Семира Хоџића
Фото: Printscreen/Instagram/HankaPaldum

Прије два дана, код Вишеграда, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је трагично настрадао истакнути хармоникаш и музичар Самир Хоџић кога су сматрали првом хармоником Вишеграда.

Самир је био умјетник изузетног дара, препознатљив по врхунској техници и дубокој емоцији коју је уносио у сваку интерпретацију. Његова хармоника годинама је била глас севдаха – носила је и радост и тугу овог поднебља, а сваки његов наступ остављао је снажан утисак на публику. Међу колегама је важио за повученог и скромног човјека, али и великог професионалца.

Doktor

Здравље

Расте број обољелих, Батут издао хитно упозорење

Посебно мјесто у његовој каријери заузимала је дугогодишња сарадња са Ханком Палдум, краљицом севдаха. Заједно су наступали на бројним концертима и турнејама, а Самирова хармоника давала је песмама посебну емотивну тежину по којој су били препознатљиви.

Језива симболика

Ову трагедију прати и потресна животна симболика. Наиме, Самир Хоџић је изгубио живот на истом мјесту гдје је раније страдао и његов отац.

Од најранијих дана, отац му је био највећи ослонац и покретачка снага у музичком развоју.

Управо он га је подстицао, али и инсистирао на сатима вјежбања, дисциплини и учењу, вјерујући у његов таленат и будућност коју ће градити уз хармонику.

Одузета пиротехника

Хроника

Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

Одласком Самира Хоџића, музичка сцена изгубила је истинског умјетника, а Вишеград једног од својих најпрепознатљивијих музичара.

Иначе, Самир ће бити сахрањен сутра у Сарајеву.

Подијели:

Таг:

harmonikaš

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ненад Стевандић, пакетићи, Зотовић

Република Српска

Стевандић уручио пакетиће дјеци у Институту "Др Мирослав Зотовић“

46 мин

0
Посвађали се, па мушкарца изболи насмрт

Хроника

Посвађали се, па мушкарца изболи насмрт

48 мин

0
Неко вас вријеђа: Ово су три магичне ријечи које помажу

Савјети

Неко вас вријеђа: Ово су три магичне ријечи које помажу

49 мин

0
Повлачи се популарни апарат за кафу

Економија

Повлачи се популарни апарат за кафу

49 мин

0

Више из рубрике

Весна Змијанац наступила први пут након операције: ''Не знам да мирујем''

Сцена

Весна Змијанац наступила први пут након операције: ''Не знам да мирујем''

55 мин

0
Пјевач Урош Живковић на мети критика због коментара о жени на дан свадбе

Сцена

Пјевач Урош Живковић на мети критика због коментара о жени на дан свадбе

2 ч

0
Марију Шерифовић напао фан: Повријеђен ми је пршљен

Сцена

Марију Шерифовић напао фан: Повријеђен ми је пршљен

2 ч

0
Соња Вуксановић поткачила Ацу Лукаса: Поправљај се сам

Сцена

Соња Вуксановић поткачила Ацу Лукаса: Поправљај се сам

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

11

56

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner