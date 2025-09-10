Хилари Даф најавила повратак музици након 10 година

Извор:
10.09.2025
Глумица и поп звијезда Хилари Даф открила је да се спрема њен повратак у свијет музике. Ова одлука услиједила је 10 година након изласка њеног албума "Breathe In. Breathe Out".
Наиме, откривено је да је Даф потписала уговор с Atlantic Recordsom, као и да ће радити на документарној серији.
Пројекат у режији и продуцентском раду Sama Wrencha приказаће дугоочекивани музички повратак Даф, њено лично путовање у свијету музике.
Нови серијал приказаће њене успоне, падове и све између, а бит ће приказано и њено балансирање између породице, снимања нове музике, проба за наступе и припрема за наступ на сцени први пут након 10 година.
Документарна серија садржаће и интервјуе, наступе и снимке из њене архиве. Даф је ову вијест потврдила на свом Инстаграму гдје је написала: "Нова музика, или нешто друго.."
Сцена
Сукоб Кејт и Меган не престаје: Да ли браћа због жена не причају?
На првој фотографији коју је објавила позирала је насмијана, док на сљедећем снимку држи телефон с текстом док су испред ње слушалице. Посљедња фотографија приказује Даф у студију са супругом док он свира клавијатуру. Она је недавно и објавом на Инстаграму алудирала на наставак своје музичке каријере.
"Јуче је обиљежена 22. годишњица Metamorphosisa. Иако су то за мене далека сјећања, хвала вам што сте се појавили на начин на који јесте. Наставиће се", навела је.
(кликс)
