Хрватски музичар пронађен мртав у Словенији

Извор:

Агенције

09.09.2025

16:37

Фото: Друштвене мреже

Марко Блажека, 31-годишњи глазбеник и бивши гитариста љутомерског хардкор бенда "Одписани", пронађен је мртав након вишемјесечне потраге, јавља "емеђимурје".

Блажека је родом из Прелога, а посљедњих година живио је и радио у Словенији. Нестао је почетком јула, а посљедњи пут виђен је 4. јула у Птују.

Лејкен Снелинг

Свијет

Мртва беба пронађена на факултету, ухапшена мајка

Након тога му се изгубио сваки траг, а потрагу је отежавало то што му је мобилни телефон био искључен.

Његови родитељи одмах су пријавили нестанак, а породица, пријатељи и колеге мјесецима су апеловали на помоћ јавности. Иако Блажека више није био активни члан бенда "Одписани", управо су они први подијелили вијест о његовом нестанку и позвали људе да помогну у потрази.

Пронађен код Птујског језера

Потрага је завршила трагично – тијело 31-годишњака пронађено је у близини Птујског језера.

Према првим информацијама, његова смрт није повезана с кривичним дјелом, већ је ријеч о трагичном догађају.

Израел бомбардовао Доху

Свијет

Огласио се Катар након бомбардовања Дохе

Посмртни остаци идентификовани су, а вијест је потресла заједницу која се мјесецима надала друкчијем исходу.

Туга међу пријатељима и музичарима

Смрт Марка Блажеке погодила је његове пријатеље, бивше колеге из бенда и ширу музичку заједницу.

Описују га као талентованог музичара и ведрог пријатеља који је оставио дубок траг међу људима, пише "емеђимурје".

