Хрватски музичар пронађен мртав у Словенији

09.09.2025
16:37
Марко Блажека, 31-годишњи глазбеник и бивши гитариста љутомерског хардкор бенда "Одписани", пронађен је мртав након вишемјесечне потраге, јавља "емеђимурје".
Блажека је родом из Прелога, а посљедњих година живио је и радио у Словенији. Нестао је почетком јула, а посљедњи пут виђен је 4. јула у Птују.
Након тога му се изгубио сваки траг, а потрагу је отежавало то што му је мобилни телефон био искључен.
Његови родитељи одмах су пријавили нестанак, а породица, пријатељи и колеге мјесецима су апеловали на помоћ јавности. Иако Блажека више није био активни члан бенда "Одписани", управо су они први подијелили вијест о његовом нестанку и позвали људе да помогну у потрази.
Потрага је завршила трагично – тијело 31-годишњака пронађено је у близини Птујског језера.
Према првим информацијама, његова смрт није повезана с кривичним дјелом, већ је ријеч о трагичном догађају.
Посмртни остаци идентификовани су, а вијест је потресла заједницу која се мјесецима надала друкчијем исходу.
Смрт Марка Блажеке погодила је његове пријатеље, бивше колеге из бенда и ширу музичку заједницу.
Описују га као талентованог музичара и ведрог пријатеља који је оставио дубок траг међу људима, пише "емеђимурје".
