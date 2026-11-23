Аутор:АТВ редакција
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Фолк пјевачица Индира Радић већ неколико година не појављује се на јавним догађајима и телевизијским гостовањима, а новинарима који су је срели на београдском аеродрому открила је због чега се повукла са сцене.
На прозивке и критике које добија на рачун килограма, пјевачица је поручила да је коментари не дотичу и да је фокусирана искључиво на здравље.
Сви ме критикују и пишу: "Колико си дебела", а шта је то? Ма кога брига ко критикује! Живим свој живот, борим се за своје здравље и за добар глас. Сви имамо неке инсулинске резистенције, али баш ме брига, ја живим на селу и уживам.
"Менаџер ми је послао снимак екрана онога што пишу на мрежама, а ја сам се тако исмијала. Људи вјероватно сједе из досаде и пишу. Ја сам сазрела у томе и никоме ништа лоше не желим. Ипак сам ја жена у годинама, а притом нисам уопште спавала. Мени је најважније да сачувам здрав дух, а да ли имам десет килограма више или мање, потпуно је небитно", рекла је пјевачица.
Градску гужву и врели асфалт замијенила је природом и сеоском идилом, а како истиче, живот ван Београда јој савршено одговара.
"Мене ујутру буде птичице и тишина, то лишће на вјетру… То је за мозак једна велика ваздушна бања и најбољи лијек. Много је љепше, много здравији живот, а и људи су нормалнији и природнији. На Космају сам, а то је зачас, за 45 до 50 минута стигнем на аеродром. Све је ствар добре организације", објаснила је Индира.
На крају је открила и како успијева да сачува мир у естрадном свијету, преноси Гранд.
"Хвала космосу што сам добила сигнале да будем мирна и ништа не може да ме избаци из мог стања нирване. Немам лоше мисли. Мене само интересује да чујем свој глас, да будем здрава и да могу да пјевам своје пјесме које су широке, емотивне и тешке за извођење. Сада се спремам и за нови пројекат", закључила је Индира.
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