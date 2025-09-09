Ирина Шајк се појавила на УС Опену и изазвала лавину коментара

Извор:
Руска манекенка Ирина Шајк привукла је пажњу појавивши се на финалу мушког УС Опена у Неw Yорку у уској прозирној хаљини која је изазвала бројне реакције јавности.
Док су се многи гости УС Опена одлучили за лежерну елеганцију, Ирина Шајк је још једном показала да се не боји експериментисати с модом. Манекенка се појавила у припијеној, прозирној хаљини бренда Алаиа, која је имала изражен наборани детаљ дуж средине, додатно наглашавајући њену витку фигуру.
Стајлинг је употпунила је масивном сребрном огрлицом, док је као обућу одабрала класичне мокасине без потпетице из нове колекције бренда Миу Миу, у смеђој нијанси. Иако је изглед био гламурозан, обућа је унијела помало неочекивани и контрастни тон у цијелу комбинацију.
Реакције јавности биле су подијељене. На друштвеним мрежама низали су се коментари попут: "Шта то носи?", "Је ли то за тенис?", али и позитивни одговори: "Прекрасна", "Лијепа и уникатна", "Колико завидних људи!", били су неки од коментара.
Иначе, хаљина из колекције бренда Алаиа, коју је Шајк носила, распродана је у рекордном року, што говори у прилог томе да је модни одабир ипак нашао своју публику.
Подсјећамо, она и италијански глумац Михеле Мороне привукли су пажњу љубећи се на улицама Напуља за потребе снимања рекламе за Dolce & Gabbanu.
Многи корисници друштвених мрежа сматрају да би њих двоје били добар пар и у стварном животу. Мороне је иначе на гласу као велики заводник.
