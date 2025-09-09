Logo
Large banner

Ирина Шајк се појавила на УС Опену и изазвала лавину коментара

Извор:

Кликс

09.09.2025

15:41

Коментари:

0
Ирина Шајк се појавила на УС Опену и изазвала лавину коментара
Фото: Tanjug

Руска манекенка Ирина Шајк привукла је пажњу појавивши се на финалу мушког УС Опена у Неw Yорку у уској прозирној хаљини која је изазвала бројне реакције јавности.

Док су се многи гости УС Опена одлучили за лежерну елеганцију, Ирина Шајк је још једном показала да се не боји експериментисати с модом. Манекенка се појавила у припијеној, прозирној хаљини бренда Алаиа, која је имала изражен наборани детаљ дуж средине, додатно наглашавајући њену витку фигуру.

Стајлинг је употпунила је масивном сребрном огрлицом, док је као обућу одабрала класичне мокасине без потпетице из нове колекције бренда Миу Миу, у смеђој нијанси. Иако је изглед био гламурозан, обућа је унијела помало неочекивани и контрастни тон у цијелу комбинацију.

Милорад Додик-Јуриј Ушаков

Република Српска

Додик: Српска не чека готова рјешења, сама пише своју будућност

Реакције јавности биле су подијељене. На друштвеним мрежама низали су се коментари попут: "Шта то носи?", "Је ли то за тенис?", али и позитивни одговори: "Прекрасна", "Лијепа и уникатна", "Колико завидних људи!", били су неки од коментара.

Иначе, хаљина из колекције бренда Алаиа, коју је Шајк носила, распродана је у рекордном року, што говори у прилог томе да је модни одабир ипак нашао своју публику.

Подсјећамо, она и италијански глумац Михеле Мороне привукли су пажњу љубећи се на улицама Напуља за потребе снимања рекламе за Dolce & Gabbanu.

Многи корисници друштвених мрежа сматрају да би њих двоје били добар пар и у стварном животу. Мороне је иначе на гласу као велики заводник.

Подијели:

Таг:

Irina Šajk

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Српска не чека готова рјешења, сама пише своју будућност

Република Српска

Додик: Српска не чека готова рјешења, сама пише своју будућност

16 ч

0
Фабрика производња

Економија

Упитна судбина 200 радника: Затвара се фабрика стара 65 година

16 ч

0
Из Дунава извучено тијело мушкарца

Хроника

Из Дунава извучено тијело мушкарца

16 ч

0
Струја је поскупјела - ево како ипак можете да уштедите

Економија

Струја је поскупјела - ево како ипак можете да уштедите

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

07

37

Српска богатија за 33 бебе

07

37

Умро добитник Оскара Стјуарт Крег

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner