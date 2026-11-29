Аутор:АТВ редакција
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Бојан Боки Симић, некадашњи учесник ријалитија „Задруга 6“ и бивши супруг пјевачице Иване Шашић, изгубио је живот у 45. години, и то на датум који је за њега и његову некадашњу супругу имао посебно значење.
Наиме, Бојан је страдао на дан када су прије тачно девет година изговорили судбоносно „да“ и пред Богом се завјетовали на вјечну љубав. Вијест о његовој смрти потресла је Ивану, која није крила колико ју је погодила информација да је њен некадашњи животни сапутник трагично настрадао.
Према доступним информацијама, Бојан је изгубио живот док је управљао такси возилом, када је из још неутврђених разлога ударио у ограду Новог гробља. Трагедија је додатно добила на тежини због чињенице да се догодила управо на годишњицу његовог црквеног вјенчања са Иваном, са којом је некада дијелио љубав, планове и заједничке тренутке.
"Мени је то најтеже што је Бојан изгубио живот баш на дан нашег вјенчања. Ми смо се вјенчали пред Богом, у цркви. Рекли смо једно другом свашта током живота, али ми је јако жао. Млад човјек је отишао, нечији син, отац, брат. Ово је велика туга и за мене, невјерица какав год он био. Ми смо провели и лијепе тренутке, на свадби су нам били пријатељи. Да девет година послије тога доживи највећу животну трагедију баш на тај дан када смо крунисали љубав... Жао ми је, не знам шта да вам кажем", рекла је Ивана за Курир.
Њихово вјенчање прије девет година било је велики догађај за породицу, пријатеље, али и бројне Иванине колеге са естраде. Након што су се завјетовали на вјечну љубав у цркви, услиједило је велико свадбено весеље у једном ресторану у Београду, гдје су младенци са најближима прославили почетак заједничког живота.
Ивана је тада окупила бројне пријатеље и колегинице, а међу гостима су се нашле и познате пјевачице Мира Шкорић и Буба Мирановић. Свадбеном весељу присуствовале су и Радмила Мисић и Нела Бијанић, са којима је Ивана дијелила искуство учешћа у ријалитију „Фарма 6“.
Њихово присуство било је још један доказ да познанства и пријатељства која настану пред камерама не морају да се заврше изласком из ријалитија. Напротив, поједина од њих наставила су да трају и у приватном животу, па су колегинице жељеле да буду уз Ивану на једном од најважнијих дана у њеном животу.
Посебно емотиван тренутак за пјевачицу било је присуство њених синова Стефана и Николе, који су такође били дио овог великог породичног славља. Ивана их је добила у ванбрачној заједници са аустријским бизнисменом српског поријекла, који је од ње старији око двије деценије. Њени насљедници тада су имали прилику да присуствују мајчином вјенчању и буду уз њу док је започињала ново животно поглавље.
Иако су се Ивана и Бојан у међувремену разишли и наставили свако својим путем, датум њиховог вјенчања остао је уписан у њиховој заједничкој прошлости. Судбина је хтјела да управо на годишњицу тог догађаја Бојан изгуби живот, остављајући иза себе породицу, пријатеље и све оне који су га познавали.
Иза њега су остали људи којима је значио, а за Ивану ће годишњица њиховог вјенчања од сада носити и болно сјећање на дан када је сазнала да је њен некадашњи супруг трагично настрадао.
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