Издање Јелене Карлеуше какво нисте видјели

Телеграф
08.09.2025
16:16
Снимање Пинкових звезда се наставља, а један од најновијих чланова жирија Јелена Карлеуша несумњиво да посебно привлачи пажњу јавности.
Јелена често изненађује својим стајлинзима који су провокативни па је тако било и овај пут. Пjевачица се појавила у Шимановцима у кратком сакоу испод којег се видео грудњак који је укомбиновала са провокативним хеланкама са црним тракама, које су биле у комбинацији са материјалом боје коже који је давао утисак да су хеланке потпуно провидне.Чак и да је био у питању потпуно провидни материјал, Карлеуша је своју фигуру довела до савршенства због чега ништа не би било на ивици "доброг укуса" у том случају.
Наочаре су биле необичног дизајна, попут траке која је обавила њену главу, док је на ногама носила црне салонке.
Јелена је као и увијек врло храбро понела свој аутфит те испозирала медијима са великим самопоуздањем, ипак, на овакво врело издање не би се свако одлучио.
