Јана Тодоровић смршала 12 килограма, изненадиће вас како

12.09.2025
11:33
Коментари:0
Фолкерка Јана Тодоровић признала је медијима да је неуобичајеном методом скинула 12 килограма.
Пјевачица се наиме појавила синоћ на прослави пунољетства кћерке Саше Матића, Таре а дошла је заједно са својом насљедницом Кристином.
“Кристина и ја смо прије неки дан вежбале пјевање. Оно што је ново снимила сам дует, Кристина ће се појавити у споту једино, да мало подржи маму и уљепша спот. Што се тиче пјевања, за сада пева само мама”, истакла је Јана па се осврнула на свој изглед.
Србија
Преминуо краљ Еурокрема
Сви су констатовали да Јана никада није изгледала боље, а пјевачица је открила и колико је изгубила килограма, као и коју је методу користила за бољи изглед.
“Смршала сам 12 килограма, користила сам неке инјекције, задовољна сам, за сада дају добре резултате тако да сам пресрећна”, изјавила је Јана Тодоровић.
