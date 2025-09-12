Logo
Јана Тодоровић смршала 12 килограма, изненадиће вас како

12.09.2025

11:33

Коментари:

0
Јана Тодоровић смршала 12 килограма, изненадиће вас како
Фото: Youtube

Фолкерка Јана Тодоровић признала је медијима да је неуобичајеном методом скинула 12 килограма.

Пјевачица се наиме појавила синоћ на прослави пунољетства кћерке Саше Матића, Таре а дошла је заједно са својом насљедницом Кристином.

“Кристина и ја смо прије неки дан вежбале пјевање. Оно што је ново снимила сам дует, Кристина ће се појавити у споту једино, да мало подржи маму и уљепша спот. Што се тиче пјевања, за сада пева само мама”, истакла је Јана па се осврнула на свој изглед.

eurocrem-12092025

Србија

Преминуо краљ Еурокрема

Сви су констатовали да Јана никада није изгледала боље, а пјевачица је открила и колико је изгубила килограма, као и коју је методу користила за бољи изглед.

“Смршала сам 12 килограма, користила сам неке ин‌јекције, задовољна сам, за сада дају добре резултате тако да сам пресрећна”, изјавила је Јана Тодоровић.

Jana Todorović

Пјевачица

