Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Бобан Рајовић појавио се вечерас на промоцији албума млађег колеге Данијела Алибабића, гдје је пред окупљеним новинарима говорио о бројним темама, а присјетио се и једне непријатне ситуације из прошлости.
Говорећи о томе када се посљедњи пут потукао, Рајовић је открио да је прије тридесетак година доживио озбиљан сукоб у Данској, из којег је, како каже, једва извукао живу главу.
"Када сам се потукао посљедњи пут? Сјећам се претпосљедње туче, када је била бивша Југославија. Било је Европско првенство, када су нас санкционисали. Тада сам живио у Данској. Избацили су нас из квалификација, а умјесто нас отишли су Данци. Тада сам са другаром био испред њихове скупштине, док су они славили. Мени је било јако криво, па смо се посвађали са Данцима. Њих тројица су била и настала је једна озбиљна туча из које сам једва извукао живу главу. То је било прије 30 година", испричао је Рајовић.
Додао је да се након тога није тукао на улици, али да се током тренинга у рингу и даље добро сукоби са противницима.
"За вријеме тренинга у рингу се добро потучем, али овако на улици нисам. Ипак, веома сам спреман", рекао је пјевач.
Рајовић је истакао да сматра да у данашње вријеме нема потребе за свађама и физичким сукобима, уколико је човјек сигуран да поступа исправно.
"У данашње вријеме битно је да будеш добар човјек и такав останеш. Чим си исправан, онда ти не требају свађа и туча. Нема потребе да те неко напада, ти знаш да си исправан", поручио је пјевач.
Говорио је и о инцидентима које су његове колеге са естраде доживјеле, истичући да га такве ситуације жалосте.
"Било је тога и прије овога, а, нажалост, биће и у будућности. Проживио сам доста тога, али некако нисам томе желио да придајем значај. Савладао сам то сам и са својом породицом, ту сам и опстајем. Жао ми је што се то дешава колегама, ми смо ипак пјевачи и не видим разлог за то", рекао је Бобан Рајовић, преноси Телеграф.
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