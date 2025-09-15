Јелена Карлеуша проговорила о односу са Тошићем, па открила да ли је у потрази за љубави

Извор:
15.09.2025
07:16
Музичка звијезда Јелена Карлеуша проговорила је о разводу и односу са бившим супругом Душком Тошићем, истичући да никада није хтјела да њене кћерке буду дјеца разведених родитеља.
Јелена Карлеуша гостовала је у емисији "Премијера - викенд специјал" на телевизији Пинк, гдје је искрено говорила о свом приватном животу, емотивним ломовима и односима с мушкарцима.
Пјевачица је отворено признала да је свјесно жртвовала свој приватни живот зарад каријере, истичући да није лако живети с њом. Том приликом осврнула се и на развод од фудбалера Душка Тошића, нагласивши да данас немају никакав контакт.
"Када је реч о мојој приватности, све је већ виђено, сваки дио мог тијела, то више није ни табу. Душко није успио да поднесе одређене ствари. Не могу рећи да га разумијем, али сам се борила да брак опстане - прије свега због дјеце. Он је диван отац нашим кћеркама. И сама сам дијете разведених родитеља, и нисам жељела да моја дјеца прођу кроз исто, али десило се", рекла је Јелена.
Додала је да тренутно нема партнера и да није у потрази за љубављу:
"Желим да поручим женама да се не боре за оне који их не воле онако како оне воле њих. Немам новог партнера, нити имам било кога. Не бих вољела поново да се заљубим, не желим да губим вријеме на емоције које дајем погрешним људима. На силу нећу бити ни са ким. Комбинације сви имамо, али права љубав више није мој приоритет", истакла је Карлеуша.
