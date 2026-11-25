Аутор:АТВ редакција
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Инстаграм профил Јелене Карлеуше под називом "ЈКентертаинментт", који је отворила недавно, угашен је, а за сада није познато да ли ће музичка звијезда успјети да га поврати.
Пјевачица је посљедњих мјесеци на мети различитих напада на друштвеним мрежама, а проблеми са њеним профилом очигледно су кулминирали његовим гашењем.
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Карлеуша је путем Инстаграма редовно комуницирала са пратиоцима, објављивала детаље из приватног живота, најављивала нове пројекте и коментарисала актуелна дешавања, због чега је овај налог био један од важнијих канала њене комуникације са јавношћу. Ипак, шта је тачно довело до гашења профила и да ли је ријеч о посљедици пријава или неком другом проблему, за сада није познато. Такође, остаје да се види да ли ће Карлеуша успјети да ријеши проблем и поново активира свој налог.
Овим поводом новинари портала Курир контактирали су Јелену Карлеушу како би добили њен коментар и сазнали шта се догодило, али пјевачица до објављивања овог текста није одговорила на поруку.
Подсјетимо, Карлеуши је почетком 2025. године угашен профил који је имао више од 2,4 милиона пратилаца. У марту је, након више од мјесец дана деактивације, према тадашњим правилима Мете практично био пред трајним брисањем. Пјевачица је након тога отворила нови налог, али ни он није дуго опстао. У јуну прошле године Карлеуша је успјела да врати свој стари профил, а тада је објавила: „И напокон сам се вратила. Посебна захвалност за @кадирсенлииx који је учинио немогуће! Краљ Турске“.
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Радост због повратка, међутим, трајала је кратко. Већ почетком јула Инстаграм јој је поново угашен. Тада су се појавиле информације да је налог био предмет масовних пријава, односно ботовских напада, док је њен тим радио на његовом враћању.
Карлеуша је у међувремену најавила да ће на свој рођендан, 17. августа, отворити потпуно нови Инстаграм профил. То је и учинила, али је налог, према тренутном стању, поново нестао или постао недоступан.
За сада нема званичног објашњења Инстаграма због чега нови профил више није могуће пронаћи. Такође није познато да ли је ријеч о новом гашењу налога, привременој блокади или техничком проблему.
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