Аутор:АТВ редакција
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Вијест да је бивши учесник ријалитија „Задруга 6“ Бојан Боки Симић трагично настрадао ноћас у несрећи, док је возио такси возило, потресла је јавност.
Симићева бивша супруга, пјевачица Ивана Шашић, огласила се и том приликом открила да се трагедија догодила на дан њиховог вјенчања.
„Тачно је, ми смо се вјенчали 27.11.2017. Тада смо правили свадбу. Страшно. Никога не мрзим, ово је страшно“, поручила је Ивана Шашић.
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„Чула сам се са његовом мајком! Он није ваљао за себе само. Јако ми је жао. Са његовом породицом сам била добра и остала. Ја идем вечерас, морам да наступам. Чула сам да се ради обдукција. Видићу шта и како кад одем да изјавим саучешће“, рекла је Ивана и додала:
„Задњи пут сам га видјела када сам ишла да пјевам Задругу. Искрено ми је људски жао. Ја не знам ту његову жену. Немам уплива у његов живот. Он јесте возио такси, то сам и рекла у Задрузи. Мајка је изгубљена! Неће да повјерује, виче да то није истина. Он је живио са мајком у братовљевом стану. И брат је у шоку. Како год и шта год смо имали, мени је жао. У кући ми је живио са мојом дјецом. Сазнала сам за тужне вијести од његове школске другарице“.
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