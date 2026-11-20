Аутор:АТВ редакција
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Водитељка Пинк телевизије, Јована Јеремић, изговорила је судбоносно "ДА" по други пут у животу.
Након једног пропалог брака, срећу је пронашла поред боксера Милоша Стојановића Тигра, са којим планира проширење породице.
Јована и Тигар имали су тајно, интимно вјенчање у цркви на Калемегдану, а потом су са најближим члановима породице и пријатељима наставили славље у једном београдском ресторану.
Дан након вјенчања, Јована Јеремић се огласила путем Инстаграма, гдје је објавила снимак из аутомобила, док су јој очи пуне суза.
Снимила се уз пјесму Џејле Рамовић "Бол", а стихове је посветила покојном оцу.
Водитељка је све вријеме пјевала поменуту нумеру, а плач није могла да задржи.
"Ова пјесма је за мог тату", рекла је Јована на снимку.
Нема сумње да јој је једини он фалио јуче на вјенчању и да би данас био поносан на њу.
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