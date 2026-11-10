Јована Јеремић пише књигу: Раскринкаћу људе који су ме издали

Аутор:АТВ редакција
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Водитељка Јована Јеремић недавно је најавила своју књигу у којој ће раскринкати људе који су је издали.
Она се сада поново огласила тим поводом и рекла да се након сваког разочарења вратила јача.
Јована Јеремић је говорила о свом хороскопском знаку и истакла сличност коју све шкорпије које она познаје имају.
"Бол је наш лијек. Ми се лијечимо док болујемо. Онда се враћамо још јаче у новој верзији доминације. Свако ко нам је зло учинио, све их стигло пута три. Не дирајте шкорпије, па оне неће ни вас", поручила је водитељка.
Она је недавно говорећи о својој књизи најавила раскринкавање многих.
"Да ли сте спремни за сурове истине које су дуго заташкаване? У овој књизи поткусуривање не пролази, а ни помоћ пријатеља. Функционише гола истина. Она је увијек једна, баш као и правда. Ми људи испрљамо баш све што дотакнемо јер смо је**** кварљива роба… Зато, бројеви нису. Да ли једва чекате вријеме када ће све маске пасти? Да ли сте спремни за књигу о којој ће "грмјети" Балкан, а послије које неки од срамоте неће моћи да изађу на улицу? Ко ће се све пронаћи у јованизмима и који јованизам је ваш? Ускоро… Књига коју су највише чекали млади – моји лијепи, млади, чистодушни људи. Ваша Ј. Ј.", написала је водитељка тада.
О отказима на Пинку
Јована Јеремић огласила се након што је Жељко Митровић најавио отказе на Пинку.
"Ја се не бојим отказа из разлога што ја ово што радим, радим свој посао, свој жанр најбоље од свих. И не постоји неко ко у овој држави ради боље инфотаинмент од Јоване Јеремић. Ја сам овај смјер и увела, ја сам га и направила, ја сам га измислила. Још увијек се нико на нашим просторима није појавио ко може мени у том контексту да парира. Што се тиче рејтинга, гледаности и људи који прате мој програм, ја сам апсолутно број један. И мене је рејтинг довео на ову телевизију, рејтинг ме одржава све вријеме", рекла је Јована Јеремић тим поводом.
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