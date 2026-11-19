Аутор:АТВ редакција
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Јована Јеремић се у тајности данас, 19. новембра, вјенчала у цркви Богородице на Калемегдану са својим партнером Милошем Стојановићем Тигром, након чега су са гостима прешли у ресторан.
Водитељка је од гостију захтијевала потпуну дискрецију, јер је све планирано у строгој тајности.
Она је понијела уску вјенчаницу сирена кроја, која је пратила линију њеног тијела, с голим леђима, велом и круном на глави.
За славље су одабрали један ресторан у близини цркве, а након што је почело славље, Јована се дохватила микрофона.
Пред окупљеним званицама услиједили су страствени пољупци, док су сватови њихов излазак поздравили громогласним аплаузом и честиткама.
Јована је бацила све госте у транс када је запевала "Има ли наде за нас", а након ње уследио је прави трубо-фолк и пјесма "Чоколада".
Церемонија вјенчања одржана је у строгој тајности, а присуствовали су само кумови, породица и најближи пријатељи.
Јована Јеремић за кума је одабрала свог најближег сарадника Александра.
Кум се одмах након тајне церемоније огласио на друштвеним мрежама, објавио заједничку фотографију са младенцима и упутио им дирљиву поруку:
"Један од најљепших тренутака у животу – љубав, завјети и благослов пред Богом. Нека вам сваки заједнички корак буде испуњен срећом, поштовањем и љубављу. Живјели младенци!"
(Телеграф)
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