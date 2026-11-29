Након што је кандидаткиња Марија Стаменковић којој је Јелена Карлеуша менторка, добила само два "да" од Десингерице и Вики Миљковић, Јелена се посвађала са друго двоје чланова жирија.

Прво се замјерила Босанцу, а онда и Зорици Брунцлик.

- Став, стајлинг, понашање, емоција, имала си све, а ти си почетник, ја сам шокирана, оштећена си, била си фантастична, без грешке. Шокирана сам и Зорицом, што ниси дала глас. Не можеш да поредиш ону твоју кандидаткињу из Бечке кафане и ову моју дјевојку - рекла је Јелена.

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- Ти упореди своју кандидаткињу број три и ову кандидаткињу - рекла је Зорица.

- Ја не упоређујем кандидате, свако пјева својим гласом и на свој начин. Упоређујем је са твојом која је имала исто два гласа, зашто моја има два, ово је нефер - рекла је Јелена.

- Кад ја причам, ти ћутиш, кад ти причаш ја ћутим - рекла је Зорица.

- Нећу да ћутим кад ти причаш нефер - рекла је Јелена.

- Не бечи се на мене са том маском јер ме плашиш. Она није ни прићи оној девојци у бордо хаљини, ја гласам по својој савјести - рекла је Зорица, преноси телеграф.