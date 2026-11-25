Аутор:АТВ редакција
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Америчка реперка Карди Би (Cardi B) проглашена је Глобалном женом године на манифестацији „Billboard Canada Women in Music“, одржаној у Торонту.
Признање је стигло након изузетно захтјевне године током које је успјела да усклади мајчинство, музичку каријеру и пословне подухвате, а истовремено започне своју прву велику самосталну турнеју.
– Осјећам да јесам жена године. Али није ствар само у музици. Ради се о свему што сам урадила ове године. Усклађивати каријеру и имати четворо дјеце... Много је то – рекла је за „Billboard Canada“.
Посебно изазован период услиједио је након објављивања њеног другог студијског албума „Am I the Drama?“. Само три мјесеца након рођења четвртог дјетета започела је турнеју „Little Miss Drama“.
– Помјерила сам границе онога што сам могла да урадим. Отишла сам на турнеју три мјесеца након што сам добила бебу, а покренула сам и бизнис. Много сам се физички и ментално форсирала да бих стигла довдје. Осјећам се веома моћно – истакла је реперка.
Иза великих професионалних успјеха, међутим, крили су се и притисак и несигурност. Посебно ју је оптерећивала чињеница да је између два студијска албума прошло седам година, због чега се питала како ће публика прихватити њен нови материјал.
– Било је много притиска због тих седам година, али и због критичара. Много притиска долазило је и од мене саме – признала је.
Сличне реакције пратиле су је и 2020. године, када је први пут проглашена женом године према избору „Billboarda“. Тада су поједини критичари доводили у питање признање, иако је пјесма „WAP“, коју је снимила са Меган Ди Сталион (Megan Thee Stallion), постала један од њених највећих хитова.
Нови албум, ипак, показао је да њене сумње нису биле оправдане. „Am I the Drama?“ дебитовао је на првом мјесту листе „Billboard 200“, чиме је Карди Би остварила други узастопни албум на врху ове престижне љествице.
Успјех су забиљежиле и пјесме „Outside“, „Magnet“ и „ErrTime“.
На албуму је показала и личнију страну, проговарајући о слави, притиску јавности и разводу од репера Офсета (Offset), али није одустала ни од хумора и енергије по којима је препознатљива.
Признање у Торонту тако је стигло као потврда године у којој је, упркос бројним изазовима, остварила значајан искорак на музичком и пословном плану.
(Аваз)
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