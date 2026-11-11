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Карлеуши блокиран рачун због дуговања

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АТВ редакција
11.11.2026 13:46

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Јелена Карлеуша
Фото: Youtube/AmiG Show

Фирма Јелене Карлеуше „ЈК Ентертаинмент” налази се у великим проблемима, а рачун јој је поново у блокади због принудне наплате.

Према подацима из званичне евиденције Народне банке Србије, рачун предузетничке радње „Јелена Карлеуша ПР извођачка умјетност ЈК Ентертаинмент” има статус блокаде због принудне наплате, а укупан износ износи 788.703,15 динара. Најновија блокада евидентирана је 6. новембра.

Из доступних података није могуће утврдити коме се дугује новац нити по ком конкретном основу је покренута принудна наплата.

Рачун јој и раније био у блокади

Ово није први пут да се фирма познате пјевачице нашла у оваквој ситуацији. Према евиденцији, рачун је током претходних пет година био блокиран у пет наврата, укључујући и актуелну блокаду.

Први евидентирани случај догодио се 17. октобра 2023. године, када је блокада трајала један дан. Само недјељу дана касније, 25. октобра, рачун је поново блокиран на осам дана.

Финансијске потешкоће у виду блокаде рачуна забиљежене су и 26. септембра 2024. године, када је блокада трајала један дан. Слична ситуација поновила се и ове јесени, када је рачун био блокиран од 1. до 12. октобра, укупно 11 дана, да би већ 6. новембра поново доспио у блокаду.

Шта значи принудна наплата?

Принудна наплата подразумијева поступак у којем Народна банка Србије, на основу одговарајућих извршних рјешења или налога, спроводи наплату обавеза са рачуна дужника без његове сагласности. Таква наплата може се спроводити по различитим основима, укључујући пореска и друга јавна дуговања, судска рјешења или налоге повјерилаца.

Предузетничка радња „ЈК Ентертаинмент” регистрована је 2021. године за дјелатност извођачке умјетности.

(Мондо)

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Тагови :

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Рачун

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