Карлеуши вратили Инстаграм! Откривено и шта јој је Митровић забранио у ''Пинковим звездама''

Пјевачици Јелени Карлеуши вратили су профил на друштвеној мрежи Инстаграм, гдје је прати 2,3 милиона људи.
Профил је након тога закључала, па објаве могу да виде само они који је прате тј. они које Јелена дозволи да јој се нађу на листи пратилаца.
Њен Инстаграм обогаћен је новим објавама и фотографијама са снимања "Пинкових звезда", а Јелена Карлеуша се јавно обратила и власнику Пинка, Жељку Митровићу.
Објавила је њихову фотографију уз поруку:
''Велико оружје! Са великим шефом и медијским могулом'', написала је Јелена Карлеуша за Жељка Митровића.
Како је власник Пинка Жељко Митровић истакао, Јелена Карлеуша није била много захтјевна када су преговарали око детаља.
Све су се лако договорили, али ипак одређена правила постоје.
''Није била много захтјевна када је уговор у питању, осим што сам ја био мало ригорозан, тако да сам у уговор ставио да не смије експлицитно, односно да не смије помињати полне органе и да не смије показивати полне органе'', изјавио је Жељко Митровић.
