Карлеуши вратили Инстаграм! Откривено и шта јој је Митровић забранио у ''Пинковим звездама''

08.09.2025

21:38

Коментари:

0
Фото: Youtube

Пјевачици Јелени Карлеуши вратили су профил на друштвеној мрежи Инстаграм, гдје је прати 2,3 милиона људи.

Профил је након тога закључала, па објаве могу да виде само они који је прате тј. они које Јелена дозволи да јој се нађу на листи пратилаца.

Њен Инстаграм обогаћен је новим објавама и фотографијама са снимања "Пинкових звезда", а Јелена Карлеуша се јавно обратила и власнику Пинка, Жељку Митровићу.

Јелена Карлеуша-02092025

Сцена

Једна Карлеушина крпица кошта и до 1.200 евра

Објавила је њихову фотографију уз поруку:

''Велико оружје! Са великим шефом и медијским могулом'', написала је Јелена Карлеуша за Жељка Митровића.

Откривено шта пишу у уговору Пинкових звезда: Ево шта је Јелени Карлеуши строго забрањено

Како је власник Пинка Жељко Митровић истакао, Јелена Карлеуша није била много захтјевна када су преговарали око детаља.

Јелена Карлеуша-02092025

Сцена

Издање Јелене Карлеуше какво нисте видјели

Све су се лако договорили, али ипак одређена правила постоје.

''Није била много захтјевна када је уговор у питању, осим што сам ја био мало ригорозан, тако да сам у уговор ставио да не смије експлицитно, односно да не смије помињати полне органе и да не смије показивати полне органе'', изјавио је Жељко Митровић.

(Телеграф.рс)

Коментари (0)
