Карта за концерт Аријане Гранде кошта као половни ауто

Извор:

Телеграф

12.09.2025

15:54

Коментари:

0
Карта за концерт Аријане Гранде кошта као половни ауто
Фото: Tanjug

Улазнице за северноамерички део предстојеће турнеје америчке поп звезде Ариане Гранде коначно су пуштене у продају. Према наводима публикације Холивуд Репортер, карте су продате у року од неколико минута.

Ипак, добра вест за све обожаваоце поп пјевачице и глумице је то да се карте и даље могу пронаћи на верификованим сајтовима за препродају. Међутим, оно што заправо привлачи пажњу јесу цијене карата за које је мало рећи да су астрономске.

Ариана Гранде ће наступити у десет градова у САД током у периоду од јуна до августа 2026. године.

На једном од бројних сајтова за препродају карата пронашли смо цијене за њен наступ у Оукланду у Калифорнији, 6. јуна сљедеће године.

У локалној арени бина је простављена тако да има и дугачки дио који се простире у партер и "сјече" га на два дијела. Публика тако има прилику да боље и ближе види поп звезду.

Полиција ФБиХ

Хроника

Одређен притвор Ахмеду Кастратију осумњиченим за убиство

Карте у партеру А и Ц како је обиљежен овај дио простора коштају 9.429 до чак 15,753 долара (8.050 до 13.449 евра). Они који желе да стоје одмах поред овог дијела за карту треба да издвоје од 2.002 до чак 7.897 долара (1.709 до 6.742 евра).

Најјефтиније карте су оне за трибине, сам врх истих, и коштају 849 долара (724 евра). Карта у најнижем реду трибина кошта 1.571 долар (1.341 евра)

Досадашња зарада

Према процјенама портала NetWorthRadar, Гранде је од турнеја до сада зарадила више од 305 милиона долара бруто прихода, што је чини једном од најуспешнијих извођачица своје генерације. Само Sweetener World Tour из 2019. године донио јој је око 146,4 милиона долара, док је турнеја Dangerous Woman генерисала додатних 71 милион долара.

И продаја албума биљежи импресивне бројке. Њен најновији пројекат Eternal Sunshine, који ће промовисати турнејом следеће године, дебитовао је на првом месту америчке Билборд листе, са више од 227.000 еквивалентних јединица продатих у првој недјељи, од чега чак 77.000 физичких примјерака

avion

Свијет

Паника на небу: Стравична турбуленција тресла авион, стјуарди завршили у хитној

Укупно, кроз каријеру је продала више од 100 милиона музичких јединица – укључујући албуме, синглове и сарадње, наводи NetWorthRadar.

Финансијски успјех не огледа се само у бројкама са топ-листа, већ и у стабилном расту њеног богатства. Према подацима које преноси The Star Worths, нето вриједност Ариане Гранде у 2025. години процењује се између 200 и 300 милиона долара.

Гранде се тако сврстава међу најуспешније извођаче у музичкој индустрији, а њена предстојећа турнеја The Eternal Sunshine Tour већ сада наговјештава нове милионске приходе, будући да су карте плануле одмах по пуштању у продају.

(телеграф)

