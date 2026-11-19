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Катарина Лазић први пут је у једном подкасту говорила о бившем мужу, разводу, али и односу са пјевачем Дарком Лазићем, са којим је прошла кроз бројне турбуленције.
Открила је детаље из њиховог односа који до сада нису били познати јавности, као и колико су је поједини догађаји из прошлости емотивно погодили.
Супруга фолкера Дарка Лазића, Катарина Лазић, открила је непознате детаље из свог живота. Она је први пут говорила о бившем мужу, разводу, али и проблемима у односу са пјевачем.
Катарина се присјетила како је изгледала њена и Даркова љубав у прошлости, због чега су се растали, али и како их је живот поново спојио.
Она је признала и да је са Дарком обновила контакт док је још била у браку, као и да јој није било лако да се носи са његовим љубавним везама и женидбама, преноси Гранд ТВ.
“То ми није био лак период. Тешко сам подносила његове женидбе. Увек сам мислила да је то то и да се скрасио. Он је упорно говорио како он мене и даље воли, али је упорно био са другим женама, то је мени било страшно. Ја сам плакала и говорила: „Али зашто онда ниси са мном?!”, испричала је Катарина.
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15 ч0
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