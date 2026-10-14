Ко је нашао тијело манекенке Слађане Тесле? Развалили врата стана на Новом Београду

Аутор:АТВ редакција
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Млађи брат некадашње прослављене манекенке Слађане Тесле (53) у уторак је развалио врата њеног стана на Новом Београду и затекао њено беживотно тијело, сазнаје Телеграф.рс.
Он је до стана дошао у уторак на позив комшије, који га је обавијестио да се из дома његове сестре шири непријатан мирис. Улазна врата је развалио у присуству двојице свједока, након чега је затекао трагичан призор. У стану је утврђено да је кључ био у брави са унутрашње стране. Првим прегледом на тијелу нису уочени трагови који би указивали на насилну смрт или присуство трећег лица.
Тијело је по налогу надлежног тужилаштва превезено на Институт за судску медицину ради обдукције, која ће прецизно утврдити тачан узрок и вријеме смрти.
Слађана Тесла рођена је 1973. године и била је једно од најпрепознатљивијих лица домаће модне сцене током деведесетих и двијехиљадитих година. Важила је за икону стила и високе моде на овим просторима, радећи бројне ревије за водеће домаће и иностране модне креаторе и брендове.
Поред успјешне манекенске каријере, радила је и као модни кореограф, кастинг директор и ментор младим моделима. У јавности је увијек важила за особу особеног стила, препознатљивог шарма и достојанства, а посљедњих година повукла се из јавног живота и живјела мирним животом на Новом Београду.
(Телеграф)
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