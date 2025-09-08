Logo
Леди Гага умјетница године

Глас Српске

08.09.2025

22:09

Пјевачица Лејди Гага
На овогодишњој церемонији "МТВ награда", музичарка Леди Гага понијела је престижну награду за умјетницу године и укупно однијела чак четири признања.

Леди Гага је у категорији умјетница године надмашила велике звијезде попут Тејлор Свифт, Бијонсе и Кендрика Ламара. Гага је признање посветила својим фановима, познатим као "мала чудовишта", као и вјеренику Мајклу Поланскију. Поред главног признања, славила је и у категоријама за најбољу режију и сценографију за спот "Abracadbra", док је са Бруном Марсом освојила и награду за најбољу сарадњу за пјесму "Die With A Smile".

Вече је обиљежило и неколико других музичких имена, Сабрина Карпентер и Ариjана Гранде понијеле су по три награде. Гранде је славила у категоријама за видео године, најбољи поп-видео и најбољи дугометражни спот за "Brighter Days Ahead", док је Карпентерова освојила признања за албум године (Short n’ Sweet), најбољу поп извођачицу и визуелне ефекте за пjесму "Manchild". Бруно Марс је са Роуз из групе "Блекпинк" добио награду за пјесму године за АПТ, док је сама група "Блекпинк" проглашена најбољим бендом. Мараја Кери славила је први пут на МТВ додјели, освојивши награду за најбоље Р&Б издање са нумером "Тype Dangerous". Публика је емотивно дочекала омаж Озију Озборну, легендарном пјевачу групе "Блек Сабат" који је преминуо у јулу, пише "Глас".

