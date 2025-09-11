Маја Беровић ће пјевати на пунољетству Сашине ћерке: "Слављеница воли моје пјесме"

Извор:
Телеграф
11.09.2025
21:22
Коментари:0
Музичка звијезда Маја Беровић дошла је на прославу пунољетства ћерке Саше Матића, која се вечерас, 11. септембра, одржава у сали Сава центра.
Испред Сава центра окупили су се готово сви домаћи медији, а блицеви нису пристајали да сјевају када је Маја Беровић стигла.
Позирала је у бруталној, браон комбинацији, а горњи дио у форми корсета истакао је њен бујни деколте.
Пјевачица није крила добро расположење, а вечерас је спремна да се лати микрофона и запјева за слављеницу.
Наравно, ја волим овакве журке, увијек се радо одазивам и радо запјевам. Знам да слављеница воли моје пјесме, воли и дует који сам урадила са њеним татом, ако будемо пјевали вјероватно ћемо то - рекла је Маја и открила шта је слављеници Тари спремила за поклон.
Тенис
Звијезда увјерена: Ђоковић овдје завршава каријеру
- Спремила сам једну коверту пошто не знам њен укус, тако да она може да купи шта пожели. Мислим да је то најбоље. Генерално, куповати неке поклоне, а не знати довољно нечији укус, мислим да је бесмислено.
Маја нам је открила и од када датира њено познанство са Сашом Матићем.
- Салета познајем дуги низ година. Много га волим као колегу и пријатеља, срећна сам због њега. Данас је диван дан, његовој Тари је рођендан. Мислим да су то најљепше ствари за једног родитеља када дочека да му дијете буде пунолетно.
Маја Беровић се присетила и прославе свог пунољетства.
- Била је мања прослава у кругу пријатеља и породице и друштва код куће. Сада да славим, можда би била велика прослава, а тада сам правила онолико колико сам могла.
(телеграф)
Бања Лука
6 ч0
Градови и општине
6 ч0
Кошарка
6 ч0
БиХ
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму
0:30
Центар дана (Р)
инфотејнмент
2:00
АТВ интервју
интервју
3:00
Мула (Р, 12+)
филм
4:30
Народ прича ( Р)
репортажна емисија
5:00
Погледај у сутра (Р, 12+)
серијски програм
5:30
Ко те шиша (Р)
серијски програм