Logo
Large banner

Маја Беровић ће пјевати на пунољетству Сашине ћерке: "Слављеница воли моје пјесме"

Извор:

Телеграф

11.09.2025

21:22

Коментари:

0
Маја Беровић ће пјевати на пунољетству Сашине ћерке: "Слављеница воли моје пјесме"
Фото: Youtube/ screenshot/ Maya Berovic

Музичка звијезда Маја Беровић дошла је на прославу пунољетства ћерке Саше Матића, која се вечерас, 11. септембра, одржава у сали Сава центра.

Испред Сава центра окупили су се готово сви домаћи медији, а блицеви нису пристајали да сјевају када је Маја Беровић стигла.

Позирала је у бруталној, браон комбинацији, а горњи дио у форми корсета истакао је њен бујни деколте.

Пјевачица није крила добро расположење, а вечерас је спремна да се лати микрофона и запјева за слављеницу.

Наравно, ја волим овакве журке, увијек се радо одазивам и радо запјевам. Знам да слављеница воли моје пјесме, воли и дует који сам урадила са њеним татом, ако будемо пјевали вјероватно ћемо то - рекла је Маја и открила шта је слављеници Тари спремила за поклон.

Djokovic-tunel-US Open-06092025

Тенис

Звијезда увјерена: Ђоковић овдје завршава каријеру

- Спремила сам једну коверту пошто не знам њен укус, тако да она може да купи шта пожели. Мислим да је то најбоље. Генерално, куповати неке поклоне, а не знати довољно нечији укус, мислим да је бесмислено.

Маја нам је открила и од када датира њено познанство са Сашом Матићем.

- Салета познајем дуги низ година. Много га волим као колегу и пријатеља, срећна сам због њега. Данас је диван дан, његовој Тари је рођендан. Мислим да су то најљепше ствари за једног родитеља када дочека да му дијете буде пунолетно.

Маја Беровић се присетила и прославе свог пунољетства.

- Била је мања прослава у кругу пријатеља и породице и друштва код куће. Сада да славим, можда би била велика прослава, а тада сам правила онолико колико сам могла.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Saša Matić

Maja Berović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У бањалучком насељу пронађен новчаник, трага се за власницом

Бања Лука

У бањалучком насељу пронађен новчаник, трага се за власницом

6 ч

0
Неко јој ударио ауто на паркингу, нуди награду за информације

Градови и општине

Неко јој ударио ауто на паркингу, нуди награду за информације

6 ч

0
Први геј кошаркаш у НБА лиги открио да има тумор мозга

Кошарка

Први геј кошаркаш у НБА лиги открио да има тумор мозга

6 ч

0
Милионер из СДА добио отпремнину и наставио да ради у Парламенту

БиХ

Милионер из СДА добио отпремнину и наставио да ради у Парламенту

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

0:30

Центар дана (Р)

инфотејнмент

2:00

АТВ интервју

интервју

3:00

Мула (Р, 12+)

филм

4:30

Народ прича ( Р)

репортажна емисија

5:00

Погледај у сутра (Р, 12+)

серијски програм

5:30

Ко те шиша (Р)

серијски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner