Маја Маринковић се обратила Јањушу након што је хитно оперисан

Ријалити звијезда Маја Маринковић улази у Елиту 9, а на систематском прегледу, пред улазак у ријалити, се појавила са татом Радомиром Такијем Маринковићем.
Маја Маринковић је дошла у ватрено црвеној хаљини са прорезима на струку, док су силиконске груди биле у првом плану.
У гужви сам око спремања за Елиту 9. Ја, још се нисам спаковала. Минимум 50 џакова носим - нашалила се Маја Маринковић, па прокоментарисала наводе да ће и њена другарица Станија Добројевић бити дио ријалитија.
- Што се тиче Станије сви знате колико је волим, нисам упућена, али бих волела да уђе у Елиту 9. Ја не улазим са тактиком, то је мој терен, само сам једну годину паузирала. Има доста људи који улазе који су фанови, који су се нагледали нас старих играча - истакла је она.
Њен бивши дечко Марко Јањушевић Јањуш је био на операцији, а Маја се забринула и пожељела му брз опоравак.
- Нисам знала, баш ми жао. Желим му брз опоравак.
Маја се дотакла и својих претходних учешћа у ријалитијима, па споменула и естетске корекције и операције.
- Мени је драго што ме популарност није ударила у главу, ја сам обична нормална дјевојка. Научила сам да се носим и са лијепим и са ружним коментарима. Пљују ме јер су ми успеле операције, започела је и наставила:
- Јесам доста радила на себи, али надам се да је све умјерено и лијепо. Најискренија сам зато ме и пљују, већина дјевојака је искомплексирано и исфрустрирано, а ја немам ништа против тога да свако промени на себи оно што му се не допада, 21. вијек је, рекла је.
