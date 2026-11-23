У разговору са Филипом Царем испричао је да је одрастао у сиромаштву, да му је отац преминуо када је имао само три године, али и да су он и мајка у једном периоду били избачени из куће.

Милан је признао да није задовољан својим учешћем у ријалитију, јер, како је објаснио, живот у таквом формату није само оно што публика види на телевизији.

- Искрено, нисам. На малим екранима све изгледа нестварно. Међутим, ми овдје живимо стварне животе - рекао је Милан.

Потом се осврнуо на дјетињство и тежак животни пут своје мајке, која је годинама радила како би му обезбиједила бољу будућност.

- Рођен сам у сиромашној породици. Ја и мајка смо се мучили. Моја мајка се бави пјевањем онолико година колико имам ја. Успјела је да постане једна од најпознатијих пјевачица на Балкану, искључиво својим радом. Удала се за мог оца јако млада, његова породица није била за то. Мој отац је сахрањен на дан када сам ја имао трећи рођендан. Из тог разлога не славим рођендане. На тај дан одем у цркву да запалим свијећу - испричао је Милан.

Мајка и он завршили на улици

Посебно потресан дио његове исповијести односио се на период када су због лоших породичних односа он и Стоја остали без дома. Милан је открио да је породица његовог оца уништила кућу у којој су живјели.

- Дјеца умеју да буду подла и зла. Како каже наш народ, све ће ти људи опростити, али успјех не. Лоша породична ситуација је довела дотле да мајка и ја будемо избачени на улицу. Породица мог оца је демолирала и уништила ту кућу. Ја и мајка смо живјели у празним зидовима. Сналазили смо се како смо умјели. Мајчин посао је био такав да није могла да буде уз мене. Чували су ме баба и деда. Са очевом породицом немам контакт. Оца нисам упознао. Мајка се трудила да одигра улогу и оца и мајке. Није јој било лако - рекао је он.

- Да ли си ти јединац? - питао је Цар.

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- Јесам, ја сам јој једини. Након тога, упознала је човјека који нас је одвео у Француску. Тада нисам знао ни српски. Нисам знао ни шта је Француска. Наставник је мислио да сам глувонем. Предложили су да ме испишу из школе јер нисам ништа разумио. Моја мајка и тај човјек нису успјели. Селимо се у Аустрију. Она је тамо лијепо зарађивала. Тамо смо били неких шест мјесеци. После тога, мајка ме је вратила код бабе и деде у село. Гдје год бих отишао, ја сам свуда био странац. Научио сам да не требе никоме вјеровати. Вјерујем једино својој мајци. Моја мајка упознаје човјека који је успио да ми замијени оца. Били су заједно седам година. Моја мајка успјева да сними први албум. Радила је сваког дана и скупљала новац да би то отплатила и успјела је - изнио је Милан.

Открио колико му је мајка помогла

Син познате пјевачице говорио је и о томе колико му је њена подршка значила, истичући да данас не мора да брине ни за себе ни за своју дјецу.

- Данас имам свој стан, моја дјеца имају свој стан уз помоћ моје мајке. Не морам да бринем ни за мајку. Њој је живот био горак. Молим је да стави тачку на каријеру и да се повуче. Не знам какав би ми живот био да немам једину особу којој вјерујем. Она је изузетно скромна. Постоје људи из света политике са којима се дружи. Постоје и људи са оне стране закона који су јој симпатични, па са њима има приснији однос - истакао је Милан, преноси телеграф.