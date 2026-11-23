Аутор:АТВ редакција
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Америчка пјевачица Мајли Сајрус и музичар Макс Морандо вјенчали су се током викенда, а пјевачица је на друштвеним мрежама објавила фотографије са церемоније и открила како је изгледала њена вјенчаница.
За ову посебну прилику Сајрус је одабрала једноставну, али елегантну хаљину дугих рукава, отворених леђа и класичног кроја. Стајлинг је употпунила упечатљивим минђушама и елегантним ципелама са отвореном петом.
Пар је вјеридбу објавио у децембру 2025. године, али су детаље о припремама за вјенчање углавном чували далеко од очију јавности.
Још у марту, извор близак пару рекао је за магазин „Пипл“ да Мајли не планира велико, традиционално вјенчање.
„Не планира никакав огроман, традиционални догађај. Макс је изузетно приватан и таква врста прославе једноставно није његов стил. Када се буду вјенчали, то ће бити нешто мање и значајно само за њих. Неће бити ријеч о великој холивудској продукцији“, открио је тада извор.
И сама пјевачица је раније говорила о томе колико јој је важно да приватни живот сачува од јавности. Када су је 2. децембра питали о вјеридби, у разговору за „Пипл“ истакла је да посебно цијени то што су успјели да важне тренутке своје везе задрже у уском кругу људи.
„Оно што могу да откријем јесте да су наша приватност и то што смо успјели да све задржимо у малом кругу нешто чему се и сама дивим. Драго ми је што имам више могућности да бирам шта ћу подијелити са другима. Мислим да је то повезано и са годинама, јер сада много пажљивије бирам шта желим да откријем“, изјавила је Сајрус.
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