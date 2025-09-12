Марго Роби отворено говорила о својој исхрани пред премијеру

12.09.2025
Америчка глумица Марго Роби одушевила је својим појављивањем на премијери филма ''A Big Bold Beautiful Journey'' у Лондону, а сада је отворено говорила о томе од чега се састоји њена исхрана.
Признала је да већину времена ужива у слаткишима, али да се здраво храни прије него што почне да снима филм.
''Нисам умјерена. Осјећам се лоше ако не једем. Једноставно не могу сваки дан да једем салату и да сваки други дан попијем пола чаше вина. Не могу то да урадим'', рекла је у интервјуу за Emirates Woman.
Говорећи о својој здравој исхрани, рекла је да за доручак обично бира кашу од купина или смути од кеља и јабуке. За ручак једе пилетину и интегрални пиринач или салату од скуше, парадајза и краставца.
За вечеру конзумира одрезак туњевине са слатким кромпиром или пиринчане резанце са поврћем. Само повремено ужива у вину, а избјегава да једе засићене масти, брзу храну, заслађена пића и чоколаду прије снимања и важних догађаја.
''Не једем добро. Волим пиво, помфрит и хамбургере, али ако морам да носим бикини, онда ћу јести шаргарепу три дана. Идем из једне крајности у другу'', рекла је.
С друге стране, веома је посвећена тренинзима. Воли интензиван кардио, трчање и бокс, преноси Кликс.
