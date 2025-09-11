Маргот Роби привукла пажњу на премијери новог филма

Извор:
Маргот Роби привукла је посебну пажњу присутних својим модним издањем на лондонској премијери свог новог филма "A Big Bold Beautiful Journey".
Приликом позирања придружио јој се и колега Colin Farrell. Роби се за ову прилику одлучила за прозирну хаљину са сребреним кристалима и шљокицама. Хаљина са отвореним леђима наглашавала је њену фигуру.
Никад изазовније издање Роби је употпунила суптилним комадима сребреног накита, и то минђушама и прстеном, а косу је подигла у елегантну пунђу.
Филм "A Big Bold Beautiful Journey" са Роби у главној улози доноси причу о Сарах и Давиду који се упознају на вјенчању заједничког пријатеља. Они убрзо постају дио наднаравне авантуре кроз коју ће скупа проживјети кључне тренутке из своје прошлости.
У шуми они откривају необична врата која служе као портал за њихове успомене, попут Давидове неузвраћене љубави и смрти Сарахине мајке. Први trailer изазвао је одушевљење фанова, а неки су га прозвали "филмом године".
У једном дијелу Давид изговара реченицу: "Без обзира ко сте у животу, само вам је потребан неко с ким ћете то подијелити."
Уз Роби и Фарела у филму глуме Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen иJodie Turner-Smith, а у кина стиже 19. септембра.
