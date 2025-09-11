Logo
Large banner

Маргот Роби привукла пажњу на премијери новог филма

Извор:

Кликс

11.09.2025

22:18

Коментари:

0
Маргот Роби привукла пажњу на премијери новог филма
Фото: Tanjug

Маргот Роби привукла је посебну пажњу присутних својим модним издањем на лондонској премијери свог новог филма "A Big Bold Beautiful Journey".

Приликом позирања придружио јој се и колега Colin Farrell. Роби се за ову прилику одлучила за прозирну хаљину са сребреним кристалима и шљокицама. Хаљина са отвореним леђима наглашавала је њену фигуру.

Никад изазовније издање Роби је употпунила суптилним комадима сребреног накита, и то минђушама и прстеном, а косу је подигла у елегантну пунђу.

плацанје рацун продавница

Економија

Бањалучки пензионер платио 10 КМ провизије за два рачуна

Филм "A Big Bold Beautiful Journey" са Роби у главној улози доноси причу о Сарах и Давиду који се упознају на вјенчању заједничког пријатеља. Они убрзо постају дио наднаравне авантуре кроз коју ће скупа проживјети кључне тренутке из своје прошлости.

У шуми они откривају необична врата која служе као портал за њихове успомене, попут Давидове неузвраћене љубави и смрти Сарахине мајке. Први trailer изазвао је одушевљење фанова, а неки су га прозвали "филмом године".

У једном дијелу Давид изговара реченицу: "Без обзира ко сте у животу, само вам је потребан неко с ким ћете то подијелити."

Уз Роби и Фарела у филму глуме Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen иJodie Turner-Smith, а у кина стиже 19. септембра.

(кликс)

Подијели:

Тагови:

Margo Robi

film

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо Миле Новаковић

Друштво

Преминуо Миле Новаковић

5 ч

0
Плата 3.258 КМ, али нико не жели да буде директор установе у БиХ

Градови и општине

Плата 3.258 КМ, али нико не жели да буде директор установе у БиХ

5 ч

0
Мута Николић брутално распалио по Пешићу: Да ли сте нормални

Кошарка

Мута Николић брутално распалио по Пешићу: Да ли сте нормални

5 ч

0
Туристе тјерали сјекиром, а сада их моле да се врате

Свијет

Туристе тјерали сјекиром, а сада их моле да се врате

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner