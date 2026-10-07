Марија Шерифовић открила нешто неочекивано: "То готово нико не зна"

Аутор:АТВ редакција
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Марија Шерифовић позната је по томе што свој приватни живот углавном држи подаље од јавности, а својим понашањем често оставља утисак особе која је чврста, директна и не пада лако на емоције.
Ипак, пјевачица је сада, сасвим спонтано, открила једну страну своје личности за коју многи вјероватно нису знали.
Марија се огласила док је гледала филм, а у једном тренутку на екрану се појавио пар који се страствено љуби. Иако никада није важила за некога ко јавно показује романтичну страну, призор ју је очигледно навео да призна нешто о себи.
Наиме, Марија је открила да је заправо романтичан тип особе, што је многима можда било изненађење, будући да је своју емотивну страну ријетко показивала пред јавношћу.
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"Лично сматрам да не постоји романтичнија особа од мене. Штета што то готово нико не зна", стајало је у њеној објави.
Њена спонтана реакција показала је да иза озбиљног и директног наступа ипак постоји и она њежнија страна, коју пјевачица не показује често.
Марија је током година безброј пута доказала да умије да буде веома отворена када говори о свом животу, али овакви детаљи из њене приватности ријетко доспију у први план. Управо зато је њено признање привукло пажњу, посебно јер је дошло потпуно спонтано, док је уживала у филмској причи.
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