Марији Шерифовић дјевојчица покушала да отме микрофон, услиједила шок реакција

08.09.2025

22:03

Фото: TikTok/goodboy03210/screenshot

На друштвеној мрежи ТикТок испливао је снимак пјевачице Марије Шерифовић, који је шокирао многе.

На једном од својих концерата, Марија Шерифовић је сишла у публику како би поздравила фанове, а онда је дошло до неочекиване ситуације.

Једна дјевојчица затражила је Марији микрофон да пјева, а потом је покушала да јој одузме микрофон.

Пјевачицу је то видно изнервирало, због чега је имала исхитрену реакцију.

@goodboy03210 #marijaserifovic #srbija #makedonija #mrsbre ♬ original sound - Good_boy_

Прекинула је на кратко са пјевањем и бијесно рекла: "Мрш бре", док се на њеном лицу јасно видјело запрепашћење.

Људи су одмах почели да коментаришу ову сцену. Док једни пишу да њена реакција није примјерена, други су на страни пјевачице, истичући да није ни требало да да микрофон.

Jelena Karleuša

Сцена

Карлеуши вратили Инстаграм! Откривено и шта јој је Митровић забранио у ''Пинковим звездама''

"Ма је л' она то рекла мрш бре?", Тако се обратити фановима... Најс", "Па и не треба да да. Треба сви да пљују њен микрофон, има код куће мало дијете. Имајте мало разумијевања".

(Телеграф.рс)

Marija Šerifović

