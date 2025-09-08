Марина Висковић: Треба ми 9.000 евра за живот

Извор:
Мондо.рс
08.09.2025
19:34
Коментари:0
Пјевачица Марина Висковић одушевила је пратиоце на Инстаграму најновијим фотографијама.
Она је позирала у леопард купаћем костиму и показала своје облине и савршене трбушњаке. Пјевачица не крије да редовно тренира, а резултати су и те како видљиви.
Прије неколико година изјава пјевачице о мјесечним трошковима од 3.000 евра изазвала је бурне реакције јавности. Данас, како сама каже, та цифра се готово утростручила, сада јој је за живот потребно око 9.000 евра мјесечно.
Отворено је говорила и о финансијској страни естраде, те открила да, упркос изазовима, од музике и те како може пристојно да се живи.
Република Српска
Социјална карта Републике Српске и даље у фази израде
"Искрено да ти кажем, мене стално зезају за ону изјаву колико ми треба мјесечно, а ја кажем треба ми још више, три пута, зато што је све поскупјело. Може да се живи лијепо и највећа срећа и радост је када радите оно што заиста волите, на начин на који ви желите. Захвална сам Универзуму и Богу на томе, али јесте врло скуп посао и велика су улагања. Исплати се", изјавила је пјевачица и открила на шта троши новац:
"Па видите, све је поскупјело, у то улазе и људи које ја плаћам. Видите, имам три бизниса, људи од мог посла живе. Од своје 17 године живим од свог рада. Преамбициозна сам, волим да се истражујем, отуд и та нова апликација за тренирање, на којој радимо. Народ ми даје знаке да добро радим свој посао, како пјевачки, тако и бизнисе. Док неко одмара од пјевања, ја инвестирам своје вријеме у остале послове. Нисам неко ко је бахат, заправо сам врло скромна.
Занимљивости
Пуж голаћ цијелу ноћ звонио на интерфон станарима зграде
Издржавам људе преко свог посла. Нисам појела све те паре, кад сам рекла, ваљда тако и не изгледам. Пјевање је моја љубав, остало је посао", рекла је она, преноси "Мондо".
Друштво
1 д0
Сцена
1 д0
Економија
1 д2
Ауто-мото
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму