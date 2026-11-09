Маскирани људи одвели Баку Прасе: Тврди се да је приведен

Аутор:АТВ редакција
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Српски инфлуенсер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, наводно је приведен данас око шест сати ујутру.
Како је објављено је на званичном Инстаграм профилу инфлуенсера, његов тим тренутно не зна гдје се налази нити у каквом је стању.
У објави се наводи да посједују снимак надзорних камера на којем се виде маскиране особе које су упале у стан и одвеле Илића. Ипак, одлучили су да снимак засад не објављују јер чекају додатне информације.
За сада нису објављене информације о томе ко је одвео Илића, због чега је приведен нити гдје се тренутно налази.
Бака Прасе недавно се извињавао због клађења на изборе
Илић је претходних седмица био у центру пажње јавности након што је објавио видео у којем се извинио због клађења 200.000 евра на побједу коалиције предвођене Српском напредном странком (СНС) на изборима у Србији.
Тада је признао да је погријешио и најавио да ће у наредних мјесец дана донирати 200.000 евра у хуманитарне сврхе. Међу најављеним донацијама навео је помоћ за изградњу куће, лијечење и операцију пса.
Подсјетимо, иако је Богдан Илић своју јутјуберску каријеру започео кроз игрице и шаљиве видео снимке, наставио ју је бахатим изјавама и исмијавањем, нарочито жена, те хвалисањем новцем, имовином и статусним симболима. Својевремено је згрозио јавност, након што су двије малољетнице објавиле поруке експлицитног садржаја које су добиле од њега а након тога је откривено и да је имао се*суалне одосе с једном од њих у свом стану.
Истовремено, Богданово име се често везивало за контроверзног Вељка Беливука, познатијег као Веља Невоља. Богдан није крио да је упознао Беливука, али тврди да приче које су доспјеле у јавност нису истините.
Бака Прасе је прије неколико мјесеци угостио тадашњег предсједника Србије Александра Вучића, када му је дао приједлог како да буџет Србије "процвјета још више":
"Пошто сам ја страствени коцкар, цијели буџет ставимо на црвено и буџет процвјета још више", изјавио је Прасе тада након чега је предложио самог себе за наредног градоначелника Београда и најавио своју кандидатуру.
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