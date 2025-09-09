Logo
Матора са дјевојком дошла на прегледу у амбуланти

Извор:

Телеграф

09.09.2025

15:14

Фото: Youtube/screenshot

Јована Томић Матора у Елиту 9 улази заједно са дјевојком Драганом Стојанчевић, а њих двије су заједно дошле на систематски гдје су проговориле о тужбама.

Матора је поткрила да има планове са Драганом за које јој треба пуно новца и да је то мотив за улазак у Елиту 9.

Искрено не бих ушла, али имам заједнички циљ са Драганом. За тај циљ нам треба новац, не бих да се изјалови. Да немам подршку оца, не бих ушла. Ја немам страхове, што се тиче Драгане. Једини проблем сам ја - рекла је Матора.

- Први пут послије моје дуге везе, да је моја породица прихватила некога. Ни отац ни брат нису хтјели да чују, једну су моју дјевојку прихватили са којом сам била дуго, сада Драгану - додала је.

Драгана спрема зимницу са Маториним братом.

Драгана нашла заједнички језик са Јованиним братом Зораном.

- Ја сам боља са Зораном, него Јована, причамо, договарамо се. Зоран и ја смо хтјели зимницу да правимо, нас двоје сами, Јована би ту сметала. Нису они имали лош однос, воли своју сестру. Он њу само критикује, побожан је - рекла је Драгана, на шта се Јована надовезала.

- Мени је најбитније да се Драгане нико није одрекао.

Jovana Tomić Matora

