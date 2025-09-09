Logo
Мелина у вези са 20 година старијим милионером? Купује торбе 50.000 евра

09.09.2025

08:48

Мелина у вези са 20 година старијим милионером? Купује торбе 50.000 евра

Мелина Џиновић након развода од Хариса Џиновића, са којим је провела више од две деценије у браку и са којим је добила двоје дјеце, се након развода одселила из Србије и тренутно живи у Монте Карлу.

Мелина Џиновић живи у Монте Карлу на једној од најскупљих локација, на свега неколико стотина метара од чувеног казина "Монте Карло".

Како пишу домаћи медији, у питању је стан од неколико десетина милиона евра у згради са специфичном архитектуром, која с једне стране има поглед на главну улицу, а с друге на море.

Харис Џиновић

Сцена

Харис Џиновић добио снајку

"У вези је са 20 година старијим милионером"

Једна од Милениних првих комшиница је Српкиња која је изнијела тврдње о новом дечку модне креаторке.

- Овај стан у коме је сад Мелина није њен, већ је у власништву њеног дечка. Он ту некретнину има неколико година. Познат је широј јавности у Србији, али не бих о томе. Тачно је да је милионер, а старији је од Мелине скоро 20 година. Жена дефинитивно воли старије мушкарце, то јој је фетиш. Он је баш одлепио за њом и труди се да јој удовољи у свему. Врло су дискретни, ретко одавде излазе заједно. Стан им је један од најљепших у згради, имају фантастичан поглед на главни булевар, али и на море. Човјек је врло галантан, он јој је преко својих веза и средио отварање бутика у једној концепт радњи, гдје продаје своје хаљине. Мелина је инсистирала да и ту почне да се бави продајом тих хаљина, да не би испало да само сједи у Монте Карлу и ништа не ради, да само троши паре - тврди комшиница Мелина Џиновић, па наставља:

melina dzinovic

Сцена

Банкротирала Мелина Џиновић: У минису милионе

- Колико год се он трудио да је прогура у друштву преко својих контаката и пријатеља, овај бизнис с хаљинама иде јако лоше. Прилично је то неквалитетна роба за клијентелу овдје, они траже потпуно другачију причу. Питање је дана кад ће она то затворити. Захваљујући њему, Мелина је и добила позивнице за све те забаве и балове за милионере. Виђам је често, ту трчи по крају, има неколико пријатељица с којима излази. Преко дана је највише у шопингу, троши новац, видјела сам да је само у посљедњих неколико мјесеци прошетала неколико нових ташница "ермес" од најмање 50.000 евра. Јасно вам је ко то све финансира - тврди комшиница.

Подсјетимо, након 22 године брака Харис и Мелина Џиновић су се развели. Иако су важили за један од најскладнијих парова на јавној сцени, њихова љубав је доживјела крах. Син Кан је остао да живи са оцем у луксузној вили на Сењаку, док кћерка Ђина често путује код маме.

Харис истиче да је спреман за нову љубав, а има одређене захтјеве.

- Ја сам сада слободан мушкарац. Емотивно доступан, а на мене остављају утисак лијепе и паметне жене, нема их превише! Мора бити нормална. Мора да има савјест, да има толеранцију, да буде радна. Љубав може бити и додир руке, и кад се заврши у кревету... Жене морају да имају став! Сви људи би требало да имају став - рекао је он недавно за "Прву".

(Курир)

