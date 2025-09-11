Мемедовић скрхан болом, опростио се од пријатеља емотивним ријечима

Извор:
Водитељ Јован Мемедовић огласио се на свом Инстаграм профилу и емотивним ријечима се опростио од пријатеља који је умро јуче у 87. години.
Наиме, водитељ је подјелио његове фотографије уз емотивне ријечи те се посљедњи пут опростио од пријатеља.
Заувијек оде мој учитељ мушичарења, господског понашања на води, вјечити забављач на седељкама послије риболова, човјек ког смо сви волели или кога ћемо заувијек памтити. Почивај у миру, Саво - написао је Мемедовић.
Јован Мемедовић је на сторију објавио и умрлицу, а како пише, Саво ће бити сахрањен 12. септембра на градском гробљу "Баре".
Од њега су се опростили супруга Нада, ћерка Александра, зет Зоран, унук Максим, брат Петар, снаја Гордана и остала родбина.
