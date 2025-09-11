Logo
Мемедовић скрхан болом, опростио се од пријатеља емотивним ријечима

Мемедовић скрхан болом, опростио се од пријатеља емотивним ријечима
Фото: Youtube/ screenshot

Водитељ Јован Мемедовић огласио се на свом Инстаграм профилу и емотивним ријечима се опростио од пријатеља који је умро јуче у 87. години.

Наиме, водитељ је подјелио његове фотографије уз емотивне ријечи те се посљедњи пут опростио од пријатеља.

Заувијек оде мој учитељ мушичарења, господског понашања на води, вјечити забављач на седељкама послије риболова, човјек ког смо сви волели или кога ћемо заувијек памтити. Почивај у миру, Саво - написао је Мемедовић.

Потоп у улици Царице Милице у Бањалуци

Бања Лука

Нова киша, стари проблеми у Бањалуци: Потопљена улица, подруми под водом

Јован Мемедовић је на сторију објавио и умрлицу, а како пише, Саво ће бити сахрањен 12. септембра на градском гробљу "Баре".

Од њега су се опростили супруга Нада, ћерка Александра, зет Зоран, унук Максим, брат Петар, снаја Гордана и остала родбина.

Јован Мемедовић

