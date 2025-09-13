Logo

13.09.2025

Милица Јокановић питала Мемедовића да ли постоји посао који ради по кући, одговор изненадио многе

13.09.2025

Фото: Youtube/ screenshot

Осим надметања у знању, биће ту и занимљив увид у приватне животе водитеља Јована Мемедовића и Трагачице Милице Јокановић.

У опуштеном разговору, испливале су кухињске тајне и путничке анегдоте које ће сигурно забавити гледаоце.

Водитељ Јован Мемедовић поставио је Милици директно питање о њеним кућним вјештинама: "Милице, па ви као дама једне сарме завијате, пеглате, шта још?".

Трагачица је имала спреман одговор. "Овако, па сијам и у кулинарству, волим повремено да узмем варјачу и такмичарима за биберим чорбу", одговорила је кроз осмијех, додајући ноту личног шарма својој појави.

На њено питање које је услиједило, "Него Јоване, постоји ли тај посао који ви по кући радите?", Мемедовић је у свом препознатљивом стилу дао неочекиван одговор. "Па ја нисам никад код куће, ја сам на путу", изјавио је, наглашавајући свој авантуристички дух. Затим је духовито појаснио своје навике: "И онда кад сам на путу, онда једем по кућама или по двориштима, по имањима, код домаћина".

Овим одговором Мемедовић је насмијао Трагачицу и добио аплауз од публике.

(телеграф)

