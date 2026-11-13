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Милица Тодоровић сломљена од бола: Њена мајка објавила тужне вијести

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АТВ редакција
13.11.2026 13:43

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Милица Тодоровић пјевачица концерти наступи албум пјесме
Фото: Instagram/printscreen

Породицу пјевачице Милице Тодоровић задесио је трагичан случај. Милици је преминуо дјед, за ког је била везана.

Тужне вијести о његовој смрти подијелила је пјевачицина мајка, Јасмина Тодоровић.

Јасмина се емотивном поруком опростила од свог оца, уз тужну пјесму.

- Оче мој, љепото моја, путуј с анђелима у Царство Небеско - написала је у објави на Инстаграму.

Подсјетимо, пјевачица Милица Тодоровић недавно се поново нашла у центру пажње јавности због информација о односу са партнером и оцу њеног дјетета.

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Након што се раније у медијима писало да га ријетко виђају у њеном новом стану, појавили су се нови детаљи који указују на то да се ситуација у међувремену промијенила.

- Милица није хтјела да прича превише о партнеру, али је сада јасније да јој је много лакше. Беба фино напредује, он редовно долази и не крије се као раније. Није хтио да га ни медији, ни људи из комшилука пјевачице виде због прича да је ожењен, али сада је притисак попустио и све је боље него што је било. Милица је чак рекла другарици: "Мајка ми је рекла да је тако најбоље, да он долази кад може и кад је безбједно. Сви смо били у драми, нећу још и да га сликају". То су говориле у јеку скандала, а послије су се сви опустили кад су се мало слегле страсти у јавности - рекао је извор близак пјевачици и додао:

- Милица ту ништа не би мијењала, а кад буде спремна проговориће о свему. За сада остаје све по старом - рекао је извор.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Милица Тодоровић

Пјевачица

естрада

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