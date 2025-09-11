Милици Павловић се смијеши хит године, нова пјесма одувала мреже

Извор:
Телеграф
11.09.2025
18:32
Коментари:0
О пјесми и споту “АДХД” регионалне музичке звијезде Милице Павловић не престаје да се прича, а милион прегледа на “Јујубу” за кратко вријеме показује да нам се смијеши хит године. За рекордна два сата од објављивања пјесма је завршила на трендингу у свим земљама региона, док је у Аустрији одмах испливала на прво мјесто.
Позитивни коментари се нижу из минута у минут, а истичу се они који поручују да је стигла нова Милица, да је никад љепша и да не могу да дочекају нови албум за који музичка звијезда каже да ће бити нешто иновативно и другачије у њеној каријери, али досљедно њеном сензибилитету и стилу.
Спот за пјесму “АДХД” је рађен по узору на свјетске модне едиторијале и научно-фантастичне приче, као што је серија “Westworld” у којој, баш као и у Миличиној екранизацији пјесме, доминира минималистичка и хладна естетика. У овом споту, Милица ни у једној сцени нема деколте, провокативну одјећу и јаку шминку, али сви коментаришу да је још једном поставила модне трендове.
Како сазнајемо, за снимање спота рентиран је сеф у којем се чувао скупоцени накит који је Милица носила на сету, а чија је вриједност неколико хиљада евра. Највећу пажњу привукла је “Swarovski Millenia” огрлица чија се вриједност процјењује на 1.000 евра. Из исте колекције музичка звијезда је понела наруквицу чија је цијена 300 евра, док прстен из колекције “Луцент” кошта 250 евра.
С обзиром на то да Милица важи за звијезду која је увијек обучена без грешке и да многе дјевојке проналазе инспирацију у њеним стајлинзима не изненађује нас што је и овог пута одушевила.
Иначе, поред публике која је одушевљена новом пјесмом, Милици су на хиту јавно честитале и бројне колеге као што су Саша Матић, Николија, Рада Манојловић…
(телеграф)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму