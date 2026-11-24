Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Мина Костић и њен вјереник Мане Ћурувија Каспер тренутно су посвећени припремама за вјенчање које планирају за мај, а док се о њиховој љубави све више говори у јавности, један детаљ посебно је привукао пажњу - разлика у годинама.
Пјевачица је о Касперу једном приликом говорила о свом изабранику, када је открила неке занимљиве појединости.
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"Осјећам то у души, у срцу, у глави. Па и ако ме лаже, лијепо ме лаже. Он је 198 висок, има 45 година. То је све истина", рекла је тада Мина.
Каспер данас има 46 година, док је пјевачица у мају напунила 51, па је јасно да између њих постоји пет година разлике, односно да је Мина старија од свог будућег супруга.
О плановима за заједнички живот и свадбеном слављу Мина Костић је говорила и у емисији "Гранд специјал", гдје није крила колико се радује овом важном догађају.
Том приликом открила је и да би вјенчање требало да буде организовано у мају.
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"Он је стварно био са мном од првог дана и Боже здравља у мају ћемо свадбу да направимо. Позваћу и моје колеге, биће добра журка и дружење", поручила је пјевачица.
Према њеним ријечима, славље неће проћи без бројних познатих лица, јер планира да на свадбу позове и колеге са естраде, са којима жели да прослави почетак новог животног поглавља.
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