Аутор:АТВ редакција
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Бивша ријалити учесница Миона Јовановић отворено је говорила о учешћу свог дечка Ненада Алексића Ша у "Елити 10", а том приликом открила је да ли се плаши да би могао да је превари пред камерама, шта мисли о његовом понашању у ријалитију, као и када планира улазак у Бијелу кућу.
Миона је најприје открила да и даље добија непристојне поруке путем друштвених мрежа, упркос томе што је њен партнер у ријалитију.
- Ситуација је иста као и увијек, имаш стандардан број људи који пишу без обзира на све. Они пишу сами са собом - рекла је она.
Говорећи о Ша и његовом понашању у актуелној сезони, Миона је истакла да је за сада задовољна, али да очекује да би ситуација могла да се промијени.
- Видим да му је фино, не могу да кажем, добар је. Пас је човјеку најбољи пријатељ. Супер ми је за сад, али мислим да ће касније отом-потом. Све је то како треба. Наравно да му недостајем и ја и породица, тако би и мени било. Није ми свеједно, знамо зашто је тамо, мора да се изгура, да се преживи и то је тако. За сада је све на мјесту, немам замјерке. Он је изјавио да се штеди, можда је научио како реаговати, како ће накачити неке ријалити учеснике, тако да би лагано да плови кроз ову сезону - испричала је Миона.
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На питање да ли се плаши да би Ша могао да је превари пред камерама, пјевачица је самоуверено одговорила да нема разлога за страх.
- Све је то супер, али се стварно не бојим. Ко год да је тамо, немам фрку. Што се тиче коментара, чини ми се да се чува, неће бити овако прелаган као што је до сада, али опет је научио и свјестан је шта може да се деси ако се упали као прије. Да сам ја тамо, то је мач са двије оштрице, тешко му је јер нисам тамо, али да сам тамо преко мене би кренули на њега. Недостаје ми, али ја њега гледам - рекла је она.
Миона је потом открила да би требало да посјети Ненада током новогодишњих празника, уколико буду организоване посјете у ријалитију.
- Требало би да уђем, ако буде тих посјета, немам ништа да му кажем, битно ми је да сам ту, да га пратим, да сам уз њега, али он то већ зна - поручила је пјевачица за Ред телевизију.
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