Аутор:АТВ редакција
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Глумица Мирка Васиљевић гостовала је у емисији „Амиџи шоу“ код Огњена Амиџића, гдје је отворено говорила о усклађивању пословних и породичних обавеза.
Ипак, највећу пажњу и изненађење изазвао је тренутак када је глумица усред програма изненада напустила студио.
Током емисије, водитељ је разговор о послу преусмјерио на Миркин приватни живот и упитао је како се осјећа и да ли је све под контролом.
— Како си ти ових дана? Ти, приватно, је л' све океј? — питао је Огњен Амиџић.
Глумица, која са партнером има четворо дјеце, без уљепшавања је описала своју свакодневицу.
"Обилазим четворо дјеце, возим, развозим, спремам, намјештам, радим... Добро је. Увијек може боље, али не жалим се", одговорила је Мирка Васиљевић.
Убрзо након разговора о приватном животу, Огњен је за глумицу припремио посебан глумачки изазов у којем је требало да одигра исту ситуацију на три потпуно различита начина.
Мирка се одмах препустила глумачком задатку и импровизацији, а у жару улоге у једном тренутку је чак накратко напустила студио, што је изненадило све присутне, укључујући и Огњена Амиџића.
Мирка је током гостовања најавила и премијеру домаће комедије „Божићна авантура“, заказану за 3. децембар у Сава центру. Она игра у другом дијелу ове приче, а позив да представи филм прихватила је због одличне сарадње са екипом.
"Комедија, породични филм. Ја играм у другом дијелу тог филма, али као неко ко зна екипу из првог дијела, сарађивали смо, пријатељи смо, мене су послали да будем неко ко ће то најавити", објаснила је глумица.
Она је подијелила и занимљивост да је наставак снимљен прије него што је први дио уопште доживио београдску премијеру.
"Први дио није ни имао своју прву премијеру, а већ је снимљен и други дио, иако то није нека пракса, него да се уради први дио, па ако публика добро реагује, да се уради и други. Али, људи који раде на „Божићној авантури“ вјерују у тај пројекат. Имали су идеју како то може даље да се разради, није све могло да стане у тај први дио, па су се расписали и направили други дио, који је „Ускршња авантура“, али „Божићна авантура“ нам је у Сава центру 3. децембра", испричала је Мирка, истичући да је ријеч о духовитом пројекту.
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