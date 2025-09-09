Митровић тајно увео два нова учесника Елите, ево о коме је ријеч

Извор:
Власник Pink Media Group, Жељко Митровић, одушевљава своје вјерне Инстаграм пратиоце иновативним и занимљивим видеима и тако је било и овог пута. Митровић је новом, забавном Инстаграм објавом најавио невиђену новину која ће одушевити све.
"Завршено формирање одељења “Пинк роботика” Тоша и његов брат са села Гоша спремни за отварање Елите 9!!!" - био је кратак и интригантан Митровић.
Уочи премијере нове сезоне најгледанијег ријалитија на Балкану "Елита 9", медијска сцена потресена је сензационалном иновацијом. Митровић је недавно је представио свог најновијег технолошког партнера — хуманоидног робота Тошу, а данас и његовог брата Гошу.
Очигледно је да крв није вода и да браћа невјероватно личе, а такође је очигледно исти ген је прорадио и када је у питању таленат за плес, јер и Тоша и Гоша прате фантастично Митровића у плесним покретима.
Тоша и Гоша ће новим станарима"Бијеле куће" и вјерним ТВ ПИНК гледаоцима донијети неочекивано узбуђење и са нестрпљењем ишчекујемо њихове сљедеће потезе, а "Пинк Роботика" засигурно је ту да помјери границе и отвори потпуно ново поглавље.
Тоша не зауставља своју каријеру само на ријалити формату, већ ће бити заступљен и у осталим пројектима ружичасте телевизије, а какав је план за Гошу - да ли ће бити барабар са братом или је пак Тоша највећа робо-звијезда, а можда се створи братски здрав ривалитет - вријеме ће показати.
