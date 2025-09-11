Logo
Неко може да ме убије: Јелена Карлеуша у страху

Извор:

Агенције

11.09.2025

16:41

Коментари:

0
Активиста и суоснивач организације "Турнинг Поинтс УСА", Чарли Кирк, подлегао је повредама након што је упуцан на јавном догађају.

Тим поводом се сада огласила Јелена Карлеуша која је истакла забринутост.

Како је написала на свом Фејсбук профилу, уплашена је за своју безбједност, будући да сматра да може проћи исто као Кирк.

"Ако је Чарли Кирк убијен због својих ставова и огромног утицаја, да ли то значи да и мене неко може да убије на мом концерту јер имам утицај и мишљење које се разликује од туђег? Да ли ја треба да се плашим за свој живот када сам на бини?", написала је Јелена на поменутој друштвеној мрежи.

