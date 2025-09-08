Ненад Окановић морао на операцију

08.09.2025
12:47

Глумац Ненад Окановић сусрео се са озбиљним здравственим проблемом, а једном приликом је и говорио на ту тему.
Чувени син Драган из серије "Село гори, а баба се чешља" дуго се борио са желудачном киселином, која је узроковала и низ других проблема. Глумцу се због овог проблема у једном тренутку и глас промијенио, те је морао хитно под нож, али ни тада проблемима није дошао крај.
- Највећи проблем који сам имао био је када бих јео и након сат времена почео бих подригивати и осјећао бол. Тај подригивање трајало је 20 секунди и било је изузетно неугодно. Често сам морао гурати прст у уста како бих подстакао повраћање, а само неколико секунди касније осјећао бих глад - испричао је Ненад у емисији "РТС Ординација", па додао:
- Моја промуклост трајала је дуго, и након разговора с доктором закључили смо да би киселина могла бити узрок тога.
Ненад Окановић је открио да га од рођења још прате разне незгоде.
- Мајка има трауму из мог детињства. Откако сам се родио прво сам на порођају сломио кључну кост, па сам имао проблема са куковима, кад сам проходао имао сам потрес мозга када сам пао. Ломио сам ногу, руку, ма све што је могло. Све у свему имао сам лијепо дјетињство, моја мама је мало више пропатила, али све иде у рок службе. Све и свашта сам и ја прошао са својим клинцима. Није то ништа лоше, само сам ја био живо дијете - рекао је Окановић.
